Campanha eleitoral começa e acende alerta para assédio eleitoral no ambiente de trabalho

Pressão por votos, ameaças relacionadas ao emprego e uso de canais corporativos para influenciar trabalhadores podem gerar consequências trabalhistas, eleitorais e criminais para empresas.

Com o início oficial da campanha eleitoral neste domingo (16), as discussões políticas ganham espaço nas empresas. No ambiente profissional, no entanto, existe uma linha que separa a manifestação de opinião política do assédio eleitoral. Pressionar funcionários a votar em determinado candidato, condicionar benefícios a escolhas políticas ou utilizar a posição hierárquica para influenciar o voto são situações que podem trazer consequências para empregadores.

Especialistas em Direito do Trabalho explicam que o assédio eleitoral está relacionado ao uso da relação de poder existente no ambiente profissional para interferir na liberdade política do trabalhador. A prática ocorre quando o empregador, ou seus prepostos, utilizam a subordinação e a dependência econômica do trabalhador para constranger, pressionar ou induzir sua conduta política.

Condutas que caracterizam assédio

Entre as situações que podem caracterizar a prática estão a distribuição de material de campanha acompanhada de cobrança por adesão, convocação obrigatória para eventos políticos, exigência do uso de roupas ou símbolos relacionados a candidatos e discursos que associem benefícios ou a manutenção do emprego à escolha eleitoral do funcionário.

A atenção também deve alcançar os meios digitais utilizados pelas empresas. Mensagens enviadas por gestores em grupos corporativos de WhatsApp pressionando trabalhadores politicamente podem ser enquadradas como assédio eleitoral.

Empregador pode manifestar opinião política?

A proximidade das eleições não significa que discussões políticas estejam completamente proibidas dentro das empresas. Assim como qualquer cidadão, o empregador possui liberdade de expressão e pode manifestar sua preferência eleitoral. O problema começa quando a posição hierárquica passa a ser utilizada como instrumento de pressão.

O limite é ultrapassado no momento em que a manifestação deixa de ser uma opinião pessoal e se converte em instrução, cobrança ou condição relacionada ao vínculo empregatício. Na prática, uma conversa sobre eleições não caracteriza automaticamente assédio. É necessário analisar o contexto, especialmente a existência de constrangimento ou tentativa de interferência na liberdade política do funcionário.

Consequências jurídicas

Os reflexos jurídicos podem variar de acordo com a gravidade da situação. O Código Eleitoral prevê pena de reclusão de até quatro anos para quem usar violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar . O trabalhador submetido a assédio eleitoral pode buscar a rescisão indireta do contrato de trabalho ou indenização por dano moral.

O Tribunal Superior do Trabalho já manteve condenações por dano moral coletivo decorrente de assédio eleitoral. Mais relevante que o valor é o fundamento: o dano pode ser considerado presumido a partir da própria prática ilícita, dispensando a comprovação individual de prejuízo.

As consequências também podem incluir fiscalizações do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, com possibilidade de aplicação de sanções administrativas.

Prevenção nas empresas

A prevenção passa a ter papel relevante dentro das organizações. Uma das primeiras providências é estabelecer regras internas claras sobre manifestações político-partidárias nos canais profissionais. A orientação deve alcançar especialmente gestores e profissionais que ocupam posições de liderança.

A empresa também pode restringir conteúdo político-partidário em grupos corporativos de WhatsApp, e-mails institucionais e murais internos. Outra medida apontada é disponibilizar canais internos para denúncias, permitindo que situações sejam relatadas de maneira sigilosa.

Trabalhadores que se sentirem pressionados politicamente devem preservar a calma e, sempre que possível, reunir provas documentais e testemunhais. Print de conversas em grupos corporativos, e-mails, comunicados internos e testemunhas podem ser elementos relevantes. Com esses elementos, o trabalhador pode buscar orientação jurídica e avaliar medidas como notificação extrajudicial, reclamação trabalhista ou encaminhamento do caso ao Ministério Público.

O Assédio Eleitoral, em 2026, conta com um arcabouço normativo mais robusto. A Resolução TSE 23.755/2026 incluiu a simples veiculação de propaganda eleitoral dentro da empresa como infração, independentemente de se provar coação direta sobre o trabalhador.

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