PF prende chefe de quadrilha que trocou malas e levou brasileiras à prisão na Alemanha

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (22/7) o homem acusado de chefiar a quadrilha que trocava malas para enviar drogas ao exterior e levou à prisão duas brasileiras, em 2023. Foram cumpridos mandados relativos à 4ª Fase da Operação Colateral. O modus operandi da organização desarticulada consistia na troca de etiqueta de bagagens, retirando-as das malas de passageiros comuns, e colocando-as em malas recheadas de cocaína. Entre as vítimas da quadrilha, estão as brasileiras Kátyna Baía e Jeanne Paollini, que moram em Goiânia e ficaram presas por 38 dias por engano na Alemanha.

À época, a Polícia Federal informou que desarticulou toda a organização, desde os seus membros de menor hierarquia e quase a totalidade dos líderes do grupo, com exceção de um, até então não identificado. Esse homem, de 30 anos, foi preso nesta terça-feira.

“Os últimos seis meses foram dedicados a localizar o paradeiro deste último integrante, alvo do mandado de prisão na manhã de hoje”, informou a PF.

Relembre o caso

A viagem de 20 dias pela Europa das goianas Jeanne Paolline e Kátyna Baía acabou em prisão por tráfico internacional de drogas em 5 de março deste ano, horas antes de elas desembarcarem em Berlim, capital da Alemanha. O país seria o primeiro que elas visitariam, antes de seguirem para Bélgica e República Tcheca.

Uma irmã de Kátyna contou 1ue elas planejaram a viagem com antecedência. O objetivo dos dias pela Europa era celebrar um novo momento da vida profissional dela.

A prisão do casal em Frankfurt, a última conexão que faria antes de Berlim, motivou uma operação da Polícia Federal para descobrir o que aconteceu com as malas que foram despachadas em Goiânia e nunca chegaram ao país europeu.

Em Frankfurt, a polícia apreendeu no bagageiro do avião duas malas com 20kg de cocaína cada, etiquetadas com os nomes de Jeanne e Kátyna. A prisão aconteceu na fila de embarque da conexão, sem que elas pudessem ter visto as malas.

A PF começou a investigar o caso e disse que elas eram inocentes. Vídeos obtidos pela PF mostraram quando duas mulheres chegaram ao aeroporto em São Paulo despacharam as malas com droga que levaram as brasileiras à prisão e foram embora em três minutos.

Em março do ano passado, a Justiça proferiu decisão para indenização das duas vítimas de Goiânia.

