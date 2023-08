PF prende prefeito de Formosa por porte ilegal de arma de fogo em CE

O homem preso pela Polícia Federal (PF), na noite de terça-feira, 1º, no Aeroporto Internacional de Fortaleza (CE) é Gustavo Marques de Oliveira (PODE), prefeito de Formosa, município do Entorno do Distrito Federal. Os policiais também apreenderam uma pistola com 15 munições,

O flagrante aconteceu quando o suspeito tentava embarcar em voo particular do Ceará para Goiás com a arma municiada, sem ter porte legalmente concedido para aquele transporte de arma de fogo.

O preso foi indiciado por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que prevê pena de reclusão de até seis anos, e encontra-se à disposição da Justiça.

As investigações continuam para identificação dos demais envolvidos no crime flagrado.