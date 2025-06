Piloto sofre queda de parapente em Iporá

Um piloto de 30 anos sofreu uma queda de parapente neste sábado (21), no Morro do Macaco, zona rural de Iporá, no oeste goiano. O acidente aconteceu por volta das 13h40 e foi registrado em vídeo divulgado por Rodrigo Silva de Carvalho, presidente do Clube de Voo Livre de Iporá (CVLI). Segundo o Corpo de Bombeiros, o parapente apresentou falhas logo após a decolagem, resultando em uma queda de aproximadamente 10 metros.

Apesar do impacto, a vítima foi socorrida consciente e estável, com suspeita de fratura no braço esquerdo e dores no tórax e na região cervical. Ele foi levado rapidamente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Iporá, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Desde já, os bombeiros destacaram a importância do uso correto dos equipamentos de proteção, o que pode ter contribuído para evitar lesões mais graves.

O Clube de Voo Livre de Iporá informou que o piloto possuía habilitações regulares e que a manutenção do equipamento estava em dia. Além disso, reforçou que trabalha constantemente para melhorar a infraestrutura da área de voo no Morro do Macaco, local conhecido pela prática de esportes radicais como parapente e asa delta. Acima de tudo, o clube destaca a segurança como prioridade para os praticantes.

Mas, mesmo com os cuidados, o voo livre envolve riscos que exigem preparo técnico e atenção redobrada às condições climáticas e ao estado dos equipamentos. A queda, ainda sob apuração detalhada, reacende o alerta sobre a necessidade de monitoramento constante e suporte técnico aos praticantes da modalidade, principalmente em áreas de alto fluxo de pilotos e turistas.

Então, para quem pratica ou pretende se aventurar em esportes de voo, fica o lembrete: seguir todas as normas de segurança, manter equipamentos revisados e voar em locais autorizados são atitudes que fazem a diferença. O caso do piloto de Iporá mostra que, apesar da gravidade da queda de parapente, medidas preventivas podem salvar vidas.