A Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Comurg chegou ao fim na sexta-feira, 25, com a celebração da “pizza da paz” entre vereadores e o Paço Municipal. Depois de quase quatro meses de trabalho, o clima de animosidade do início deu lugar a autoelogios e afagos. Isso graças à generosidade do prefeito Rogério Cruz (Republicanos), que liberou cargos para parentes dos membros da comissão.

O relatório foi apresentado pelo vereador Thialu Guiotti, com 13 encaminhamentos dirigidos ao presidente da companhia, Alisson Silva Borges. Curiosamente, os mesmos que foram contemplados com cargos aprovaram o relatório que aponta que “não se mostra razoável” a manutenção de parentes e/ou diretores em cargos de direção da Comurg. Thialu recomendou o afastamento do diretor de urbanismo da Comurg, Edimar Ferreira da Silva, sogro do presidente.

Negociações políticas à parte, a Comurg merece mesmo mais atenção. Em nome do bem-estar e da sanidade da população de Goiânia. A cidade padece com problemas recorrentes na coleta de lixo, em podas e na manutenção dos jardins. Para o relator, o modelo do contrato para manutenção da frota de coleta é ultrapassado, pois onera muito o poder público.

Coleta regular e tratamento adequado dos resíduos sólidos, duas das atividades principais da Comurg, referem-se a qualidade de vida e a saúde pública. É coisa muito séria. Mas não parece tão importante aos olhos dos vereadores como os cargos públicos para acomodar parentes e aliados.