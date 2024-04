PM apreende cocaína que seria enviada para a Europa

A Polícia Militar, através do Comando de Operações de Divisas (COD) e do Batalhão de Policiamento com Cães interceptou, neste sábado (20) uma carga de cocaína que seria enviada para a Europa.

Durante a operação, as equipes abordaram um ônibus interestadual encontraram 196 cápsulas de cocaína escondidas nos bancos e outros compartimentos ocultos do veículo.

Um casal, de nacionalidade boliviana, receberia R$ 25 mil pelo transporte da droga, com saída da Bolívia e posterior entrega em países da Europa (Portugal e Espanha). Os detidos, após engolir as cápsulas, embarcavam em aviões em São Paulo.

A cocaína avaliada em R$196 mil no Brasil, seria vendida na Europa por dez vezes o seu valor.