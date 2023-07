PM prende dois acusados de manter secretária de Meio Ambiente refém

Dois homens foram presos pela Polícia Militar (PM), em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, suspeitos de roubar uma casa e manter a secretária do Meio Ambiente de Goiás, Andréa Vulcanis, refém com seus familiares, no Park Way, em Brasília. Segundo a polícia, as vítimas chegaram a ser amarradas e amordaçadas, mas não ficaram feridas. O Governo de Goiás informou que um terceiro suspeito foi preso no Distrito Federal pelo crime.

Segundo o coronel Allan Pereira Cardoso, os criminosos pularam o muro da casa, ao amanhecer, renderam a família, amordaçaram, realizaram vários PIX e pegaram objetos e colocaram em dois veículos da família.

Depois disso, segundo a PM, o grupo fugiu em dois carros da família, uma Mercedes-Benz e um Gol, pares de sapatos, peças de roupas, perfumes, um celular e demais objetos pessoais.

Dois deles logo foram presos pela Polícia Militar de Goiás em Águas Lindas de Goiás. Eles foram localizados em uma avenida da cidade. Segundo os militares, o outro carro foi apreendido em Brasília. Segundo o Governo de Goiás, o terceiro suspeito foi preso pela polícia no Distrito Federal.