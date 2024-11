Polícia Civil de Goiás procura homem acusado de matar ex-esposa em Caldas Novas

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Caldas Novas (19ª DRP), investiga o assassinato de uma mulher ocorrido no último dia 16 de novembro. Durante a apuração, José Divino de Oliveira, de 62 anos, ex-companheiro da vítima, foi identificado como autor do crime. O suspeito, que permanece foragido, teve a prisão temporária decretada pela Justiça, após parecer favorável do Ministério Público.

A investigação, que contou com o apoio do Grupo de Investigação de Homicídios de Caldas Novas, revelou que o homicídio ocorreu após uma discussão entre o acusado e a vítima, e que a mulher pode ter sido asfixiada. Após o crime, Oliveira foi visto colocando a motoneta da vítima na calçada e enviando uma mensagem para o filho da mulher, avisando que não estaria em casa. O corpo da vítima foi encontrado sobre a cama do suspeito, e a tentativa de socorro no local não impediu seu falecimento.

A imagem de José Divino de Oliveira foi divulgada em cumprimento à Lei n. 13.869/2019 e à Portaria Normativa n° 547/2021/DGPC, com o objetivo de localizar o foragido e garantir a prisão dele, além de buscar mais provas sobre o caso. A Polícia Civil segue em busca de informações que possam levar à captura do suspeito.