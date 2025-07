Polícia Civil recupera carga de fios furtada na BR-153

A Polícia Civil de Goiás, por meio da 1ª Delegacia Distrital de Polícia de Aparecida de Goiânia – 2ª DRP, recuperou parte de uma carga de bobinas de fios de cobre furtada na BR-153, em frente a uma loja do bairro Jardim Paraíso. A operação ocorreu após o motorista responsável pelo transporte da carga — avaliada em R$ 387.393,36 — comparecer à unidade policial e relatar o ocorrido.

Segundo o depoimento, durante o trajeto entre São José dos Campos (SP) e Belém (PA), quatro bobinas caíram do caminhão. Enquanto manobrava para retornar ao ponto da queda, o irmão do motorista, que o acompanhava na viagem, observou a chegada de um guincho que recolheu três das quatro bobinas sem qualquer autorização. Também foi vista uma caminhonete cujo condutor demonstrou interesse em subtrair o restante do material.

Investigação e indiciamento

Diante das informações, a equipe policial realizou diligências nas imediações do local e conseguiu identificar o condutor do guincho. Após ser localizado e instado pela polícia, o homem compareceu à delegacia e entregou uma das bobinas que havia recolhido. Em seu depoimento, o investigado afirmou não ter visto ninguém responsável pela carga e disse que recolheu o material por acreditar que se tratava de objeto abandonado.

A bobina devolvida foi restituída à transportadora. O motorista do guincho foi formalmente indiciado, e as investigações continuam para esclarecer a dinâmica dos fatos e identificar todos os envolvidos na subtração das demais bobinas.

