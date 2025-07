Polícia indicia três por homicídio culposo no caso do bebê morto por pit bull

A Polícia Civil de Goiás concluiu a investigação sobre a trágica morte de um bebê de 10 meses atacado por um cachorro da raça pit bull no setor Jardim América, em Goiânia. O ataque ocorreu no dia 27 de maio de 2025, e a 7ª Delegacia Distrital de Polícia indiciou três pessoas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). Segundo a investigação, o animal era conhecido por seu comportamento agressivo e era mantido em condições inadequadas de guarda e vigilância. A criança foi exposta ao convívio com o cão de forma negligente, apesar do risco evidente.

De acordo com a Polícia Civil, foram indiciados, a responsável formal pelo pit bull; o companheiro da tutora, considerado corresponsável pela guarda do animal; a mãe do bebê, por omissão na proteção do bebê. As condutas omissivas dos três, segundo a polícia, permitiram o ataque fatal.

Relembre o caso: bebê foi socorrido com vida, mas não resistiu

Na manhã de 27 de maio, o bebê de 10 meses foi violentamente atacado por um cão de grande porte dentro de uma residência no bairro Jardim América, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e informou que a criança ainda apresentava sinais vitais quando a equipe chegou ao local. “Quando nossa equipe chegou, a criança ainda estava viva, mas em estado gravíssimo. Levamos para a UPA, mas ela chegou em parada cardíaca. A equipe médica tentou reanimá-la, sem sucesso”, explicou o major Fávaro. Além do bebê, a mãe e uma terceira pessoa que estava na casa também sofreram ferimentos provocados pelo cachorro, mas não precisaram ser hospitalizadas.

Aumento de ataques de cães em Goiás preocupa autoridades

Casos de ataques de cães da raça pit bull e outras raças consideradas de grande porte têm sido recorrentes na capital e em cidades vizinhas. Muitos desses incidentes envolvem ferimentos graves e até mortes, tanto de crianças quanto de adultos.

Mulher morre após ser atacada por pit bull em Cidade Ocidental

No dia 13 de abril de 2025, Stefane Xavier da Silva, de 31 anos, foi mortamente atacada por seu próprio pit bull em um condomínio em Cidade Ocidental, região do Entorno do Distrito Federal. Segundo os bombeiros, a vítima sofreu uma crise convulsiva, o que pode ter desencadeado a reação do animal. Ela foi encontrada morta, com ferimentos profundos no pescoço e grande perda de sangue. Vizinhos precisaram matar o cão a pauladas para evitar novos ataques.

Criança de 2 anos é atacada em Goiânia

Em outro caso registrado em janeiro de 2025, uma criança de 2 anos foi atacada por um cão no bairro Jardim Novo Mundo, também em Goiânia. A vítima deu entrada na UPA com mais de dez mordidas, perfurações, afundamento de crânio e massa encefálica exposta.

A Polícia Civil continua investigando casos semelhantes e alerta sobre a necessidade de responsabilidade na criação de animais de grande porte, especialmente os que apresentam histórico de agressividade. A negligência dos tutores pode configurar crime, como no caso do bebê de 10 meses.