Polícia investiga maus-tratos com morte de 80 bois em fazenda

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), investiga um grave caso de maus-tratos a animais em uma fazenda localizada a cerca de 15 quilômetros do município de Santa Helena de Goiás. A denúncia foi recebida pela Agrodefesa e imediatamente apurada pela equipe policial, que encontrou cerca de 80 bois mortos por fome. Outros 200 animais estão em situação crítica, à beira da morte.

Proprietária identificada

A responsável pela fazenda já foi identificada e mora em Goiânia. A Polícia Civil instaurou inquérito policial, requisitou perícia técnica para confirmar as causas das mortes e as condições dos animais sobreviventes, e segue com diligências para intimar a proprietária a prestar esclarecimentos. Com apoio de órgãos especializados, também são buscadas medidas urgentes para tentar salvar os animais que ainda estão vivos.

Formas de denunciar

As denúncias de maus-tratos podem ser feitas presencialmente no Grupo de Proteção Animal (Dema), em Goiânia, ou na delegacia mais próxima, em outras cidades. É importante relatar os fatos com detalhes e, se possível, apresentar imagens, o que ajuda na apuração e coleta de provas.

Também é possível denunciar de forma anônima. Nesse caso, a pessoa deve reunir o máximo de informações e enviar um e-mail para [email protected] (para casos de Goiânia) ou [email protected] (para outras cidades de Goiás).

Outra opção é o disque-denúncia da Polícia Civil, pelo número 197 ou pelo WhatsApp (62) 98581-8197, informando o endereço completo do fato.

