Porks prepara lançamento de 2ª unidade em Goiânia neste sábado

Dezenas de preparos com carne suína, desenvolvidos com excelência, e muito chope artesanal, tudo isso comercializado com preços acessíveis (entre R$ 10 e R$ 22), que cabem em todos os bolsos. Neste sábado, dia 26 de março, Goiânia vai ganhar mais uma saborosa opção gastronômica, que chegou para democratizar o consumo de carne suína: o Porks — Porco & Chope. A rede escolheu o bairro Marista para sediar sua segunda unidade na capital goiana. Atualmente, o Porks já conta com uma loja no Setor Oeste.

“A carne suína voltou a ser uma tendência em todo o mundo. No Porks oferecemos preparos desenvolvidos com receitas exclusivas e muita excelência sem deixar de lado os preços acessíveis. Com essa fórmula democrática, estamos conquistando nosso espaço no mercado nacional. Agora, queremos expandir nossa atuação no mercado jovem goiano, e temos certeza de que iremos continuar surpreendendo o público que valoriza a gastronomia bem-feita e com sabores regionais, tudo isso potencializado por um ambiente leve e aconchegante”, comenta José Araújo Netto, fundador da rede Porks — Porco & Chope.

Seguindo modelos internacionais, o Porks aposta em uma operação enxuta e descolada, sem garçons, e com preparos que podem ser consumidos nas mesas ou de pé, até mesmo, na rua. “Nosso modelo de negócio prioriza a experiência única, com muita agilidade no atendimento”, comenta Netto. Para isso, a casa trabalha com preparos deliciosos, que exploram toda versatilidade da carne de porco, e de fácil consumo. No menu, petiscos e sanduíches incríveis, desenvolvidos a partir de receitas exclusivas criadas pela rede.

Entre os destaques do cardápio estão o Porks Bacon Burger, preparado com burger de costelinha de porco, creme de cheddar e tiras de bacon crocante; o Pernil Municipal, um sanduíche de pernil de porco marinado por 12h, coberto por queijo mozzarella e cheiro verde; e o Pork Burrito, novidade da casa, feito com burrito mexicano recheado com pernil desfiado, cheddar, sour cream, cebola caramelizada e chips de batata.

Para quem curte ótimos petiscos, a casa trabalha com uma série de opções criativas e com sabores inconfundíveis. Entre os destaques estão a Porkspóca, pururuca de porco crocante temperada com sal de lemon pepper; o Torresmo de Tira, tradicional torresminho servido em tiras crocantes; o Bei com Melado, tiras de bacon crocante cobertas por melado de cana de açúcar; entre outras opções. Propondo uma harmonização completa, a rede trabalha com uma grande variedade de chopes artesanais e mais de dez opções de drinks.

A nova unidade Porks na cidade de Goiânia está localizada na Alameda Ricardo Paranhos (nº 126), no bairro Marista. Mais informações no perfil oficial da unidade no Instagram (@porks_marista).