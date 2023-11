Preço do aluguel em Goiânia sobe 35% nos últimos 12 meses

A vida de quem vive de aluguel não está nada fácil. Isso porque segundo o Índice FipeZap realizou uma pesquisa que revelou que o preço do aluguel em Goiânia aumentou 35% nos últimos 12 meses. A cidade ocupa o primeiro lugar no ranking das capitais brasileiras com maior índice de variação no preço nos três períodos levantados pelo índice.

Na variação do último mês, teve alta de 2,6%. No acumulado de 2023, a alta é de 29,04% e, no acumulado de 12 meses, são 35,15% a mais no valor. No pódio do ano estão também Florianópolis (27,98%) e Fortaleza (20,56%).

Confira a lista dos setores com o metro mais caro da cidade:

Marista: R$ 53,7/m² (+26,5%);

Jardim Goiás: 50,7/m² (+19,8%);

Bueno: R$ 40,2/m² (+35,2%);

Pedro Ludovico/Bela Vista/ Jardins das Esmeraldas: R$ 33,60/m² (+32%);

Sul: R$ 32,70/m² (+95,1%);

Oeste: R$ 32,30/m² (+55,8%);

Nova Suíça: R$ 32,00/m² (+26,5%);

Jardim América: R$ 25,60/m² (+38%);

Sudoeste: R$ 23,30/m² (+13%);

Central: R$ 19,90/m² (+21,4%).