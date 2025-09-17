O prefeito Sandro Mabel (UB) afirmou que Ana Gabriela Leandra de Souza Cruz, nomeada para o Comitê de Controle de Gastos (CCG) da Prefeitura de Goiânia, não é sua sócia em negócios privados, mas sim sua empregada. “Ela não é minha sócia, ela é minha empregada, trabalha na Prefeitura”, disse à Tribuna do Planalto nesta terça-feira (16).

Segundo Mabel, Ana Gabriela exerce funções administrativas em empresas ligadas a ele e, no Executivo, atua como assessora especial de seu gabinete.

A nomeação dela foi oficializada em decreto publicado no dia 5 de agosto e, desde a ocasião, a reportagem busca esclarecimentos junto à assessoria do prefeito, sem sucesso.

Antes de indicá-la, houve alteração na composição do CCG, garantindo a Ana Gabriela o poder de desempate nas deliberações do colegiado responsável por aprovar ou vetar despesas milionárias, como o aporte de R$ 190 milhões para a Comurg, contratações de consultorias e a locação de veículos blindados.

Na Prefeitura, Ana Gabriela ocupa, desde junho, o cargo de Assessora Especial do Prefeito I, considerado de terceiro escalão, com remuneração em torno de R$ 7 mil. A participação no CCG, no entanto, não prevê remuneração adicional.

O advogado Matheus Costa, especialista em Direito Constitucional, não vê potencial conflito de interesses por parte da administração. Ele afirma não vislumbrar impeditivo legal na participação, mesmo que de uma sócia do prefeito, em um conselho consultivo.

“Não há vedação expressa, ainda que seja sócia, fazer parte disso. Até porque há o princípio de a sociedade participar da formulação de políticas públicas, que se dá por meio destes conselhos consultivos”, menciona.

Empregada

Em seu perfil no LinkedIn, ela se apresenta como diretora executiva do Grupo Scodro desde 2021, holding privada em que Mabel figura como sócio e presidente, e descreve experiência de 26 anos em projetos de compliance, governança corporativa e gestão de riscos.

A alteração no decreto que compõe o comitê foi justificada como forma de “facilitar a apreciação e aprovação das matérias submetidas ao colegiado”. Apesar da previsão de desempate, o Art. 10 do Decreto nº 729, de 28 de janeiro de 2025, já estabelecia que, em caso de empate, a decisão caberia ao chefe do Executivo municipal.

Segundo registros da Receita Federal consultados pela reportagem, Ana Gabriela consta como administradora em ao menos oito empresas em que Sandro Mabel aparece como sócio.

O prefeito, entretanto, rejeita que essa função configure sociedade. “Ela é administradora de alguma coisa que a gente tinha sociedade e tal, mas nunca foi sócia”, disse.

Prefeito empresário

Essa não é a primeira vez que o prefeito mistura funções públicas e privadas. Em 2024, quando o comitê aprovou a locação de carros blindados, Mabel justificou a medida alegando “exigências de compliance” de suas empresas.

Os documentos oficiais, contudo, citaram riscos de segurança e índices de criminalidade em Goiânia como razões para a contratação, o que levou o Ministério Público a recomendar que não fosse feita a contratação durante o período de calamidade financeira apontado pelo prefeito. A Prefeitura informou que o blindado será retirado do contrato.

Com patrimônio declarado de mais de R$ 313 milhões, Sandro Mabel é o prefeito mais rico dentre as capitais brasileiras, conforme os dados apresentados à Justiça Eleitoral. Entre os bens listados por Mabel estão ações empresariais, um helicóptero, uma obra de arte e uma casa avaliada em R$ 11,7 milhões.

