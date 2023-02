Prefeito de Goiânia diz que obras serão concluídas na atual gestão

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz destacou o processo licitatório para contratar a instituição que vai elaborar o Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) da capital. Ele também confirmou que, até o final de junho deste ano, 60 ônibus chegarão para atuar no BRT, e que vai concluir a obra na atual gestão.

Em entrevista, Rogério Cruz recordou que o município elaborou plano de drenagem, em 2007, mas ele não chegou a ser executado. Além disso, está defasado, e cobre apenas 60% do município. “Goiânia é uma capital que foi construída para 50 mil habitantes e hoje conta com 1,5 milhão a mais de moradores do que foi previsto. Nós temos uma preocupação, uma vez que a tubulação de drenagem existente é pequena, com cerca de 30 a 40 milímetros”, explica Rogério Cruz.

O prefeito pondera que, como as obras de drenagens ficam enterradas, longe da vista da população, ocorrem poucos investimentos ao longo dos anos. “Hoje existe um grupo de trabalho na prefeitura para estabelecer o convênio e executar o plano de drenagem. É algo muito importante para o município, prova disso é o que estamos vendo hoje em Goiânia e em outras cidades do Brasil, com as fortes chuvas”, aponta.

Rogério Cruz cita como exemplo o caso do viaduto localizado na Avenida H, em frente a um shopping no Jardim Goiás. De acordo com o prefeito, serão necessários dois quilômetros de tubulações para escoar a água que se acumula no local durante as chuvas.

O prefeito adverte que a chuva prejudica o andamento de outras obras importantes na capital. É o caso da reforma da Praça do Trabalhador, onde não é possível trabalhar no solo, o que força o adiamento da entrega do benefício.

Marcas da gestão

Questionado sobre qual a marca que a gestão deixou nesses primeiros dois anos de mandato, Rogério Cruz destacou os programas sociais e as obras concluídas e entregues para a população que foram iniciadas em outras administrações.

“Assumimos a gestão em meio a pandemia de Covid-19 e lançamos diversos programas sociais. O Renda Família, o Renda Família + Mulher, o IPTU Social, que beneficia mais de 52 mil imóveis em Goiânia. O trabalho social é uma marca da nossa gestão”, diz o prefeito.

Rogério Cruz enumera algumas das obras iniciadas em gestões anteriores que foram concluídas pela atual administração. Entre elas o complexo viário da Jamel Cecílio, os viadutos da Enel, da Moda, na região da Rua 44, e o Terminal Isidória.

BRT

O prefeito Rogério Cruz confirma que 60 ônibus, equipados com ar-condicionado e wi-fi, serão entregues até o final de junho de 2023 para atender as linhas do Bus Rapid Transit (BRT). Ele também fez críticas ao cronograma do BRT. Ele recorda que a obra é do governo federal, projetado em 2009, com as obras iniciadas em 2015 e previsão de entrega para 2020. De acordo com ele, a ordem das obras também não foi a ideal.

“Quando se fala em Praça Cívica e no Centro de Goiânia, a meu ver ocorreu um equívoco no cronograma de entrega da obra. As intervenções deveriam começar pelo Centro e se espalhar para os bairros. Fizeram o contrário”, disse o prefeito.

Rogério Cruz ainda revelou que o custo para finalizar a obra no Centro, caso fosse licitar uma nova empresa, seria de cerca de R$ 17 milhões, mas a responsável pelas obras só tem R$ 13 milhões a receber, já com os aditivos.

“Essa é a situação que nós temos. Tivemos a questão da pandemia e as empresas pediram os aditivos. Agora não temos mais. Infelizmente, é isso que acontece com as empresas quando temos um cronograma malfeito”, pontua.

Asfalto

O prefeito Rogério Cruz também ressaltou que está previsto o lançamento das obras de construção de mais 500 quilômetros de asfalto novo dentro do programa Goiânia Adiante. “Vamos fazer também a drenagem com as bocas de lobo e as guias para escorrer as águas. As obras estão sendo licitadas e irão beneficiar 10 bairros”, disse.

Na área da saúde, Rogério Cruz disse que o município licitou recentemente três empresas para realizar projetos, reformas e construção para atender a pasta. “Essas empresas já estão em campo, no trabalho”, informa.

O prefeito explica que a maioria dos imóveis onde estão instaladas as unidades de saúde é alugada, o que leva à necessidade da autorização dos proprietários para as reformas.

“Com as autorizações, já realizamos as reformas”, afirma. “Lembro que serão construídas 12 novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) na atual gestão, dentro do programa Goiânia Adiante”, conclui Rogério Cruz, ao citar que revitalizações e construções são realidade, também, nas estruturas de educação.