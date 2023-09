Prefeito Rogério Cruz inaugura o Terminal Hailé Pinheiro nesta sexta-feira

O prefeito Rogério Cruz inaugura amanhã, às 10h, o Terminal de Integração Hailé Pinheiro, localizado na Avenida Goiás Norte com a Perimetral Norte. A unidade, última a ser entregue e que faz parte do sistema BRT Norte-Sul, entrará em operação para a população no sábado, 16.

O novo serviço de transporte público cruzará Goiânia de ponta a ponta, com início no terminal Veiga Jardim, em Aparecida, passando pelos terminais Cruzeiro, Isidória, Paulo Garcia, Hailé Pinheiro e Recanto do Bosque, assim como até o Parque Atheneu. No Centro da Capital, fará importante intersecção com o Eixo Anhanguera.

Ao final da implantação do BRT Norte-Sul, serão 121 linhas conectadas, que contará com uma frota média de 62 veículos equipados com ar-condicionado e portas dos dois lados. A extensão total do corredor é de 29,6 km, considerando do Terminal Veiga Jardim até o Terminal Recanto do Bosque, com parada em sete terminais e 36 estações. Os ônibus devem desenvolver uma velocidade média entre 22 e 26 km/h, que deve impactar em um ganho de tempo de viagem esperado de até 40%.

“O BRT Norte-Sul vai beneficiar cerca de 150 mil passageiros que trafegam entre diversos pontos da capital, o que traduz-se em avanços na mobilidade, estímulo ao comércio e economia, além de acessibilidade”, afirma Rogério Cruz. “Esse projeto vai melhorar a mobilidade de Goiânia, o trânsito e a qualidade de vida das pessoas”, acrescenta o prefeito.

O projeto foi paralisado nas duas últimas administrações, mas retomado pela gestão do prefeito Rogério. Do ponto de vista da mobilidade, o BRT Norte-Sul permitirá estruturar novos locais de integração com outras linhas de transporte, inclusive alimentadoras, como troncais de outros eixos viários, contribuindo para a difusão da demanda, a acessibilidade em Goiânia e os municípios do seu entorno.

A gestão do prefeito Rogério entregou a reconstrução do Terminal Isidória, em julho de 2022, com investimento de R$ 19,5 milhões. Também foram entregues o Terminal de Integração Rodoviária Paulo de Siqueira Garcia, em abril deste ano, a construção do Viaduto Iris Rezende Machado (85% da obra foi feita nesta gestão) e agora realiza a inauguração do Terminal Hailé Pinheiro.