Prefeito Vilela anuncia duplicação de avenida durante inauguração da UniEvangélica em Aparecida

O novo campus da UniEvangélica, que fica no Setor Conde dos Arcos, foi inaugurado nesta sexta-feira (3) em Aparecida de Goiânia, em cerimônia que reuniu autoridades estaduais e municipais, como o prefeito Leandro Vilela, o vice-prefeito João Campos, o vice-governador Daniel Vilela e o ex-prefeito Gustavo Mendanha, o reitor Carlos Hassel Mendes e do presidente da Associação Educativa Evangélica (AEE) e chanceler da universidade, Augusto César Rocha Ventura, além de lideranças comunitárias e acadêmicas. No evento, o prefeito Leandro Vilela anunciou a duplicação da avenida de acesso à universidade, com entrega marcada para 15 de novembro.

Ao anunciar a obra em seu discurso, o gestor destacou o compromisso da gestão em unir infraestrutura e desenvolvimento para que Aparecida volte a crescer e dar orgulho ao seu povo. “No nosso governo nós não fazemos apenas lançamentos, nós entregamos resultados. Essa avenida estará duplicada e asfaltada até 15 de novembro, garantindo acesso de qualidade à universidade e aos bairros adjacentes. A UniEvangélica vem para somar muito à Aparecida, trazendo conhecimento, cultura, desenvolvimento e geração de empregos. É uma conquista para nossa cidade”, afirmou.

O reitor Carlos Hassel Mendes destacou o impacto da chegada da universidade. “É motivo de grande alegria inaugurar este campus em Aparecida de Goiânia. A UniEvangélica chega com a missão de oferecer ensino de excelência e contribuir com o desenvolvimento regional”, declarou.

Já o chanceler da UniEvangélica , Augusto César Rocha Ventura, reforçou a relevância da expansão. “A UniEvangélica carrega uma história de tradição e compromisso com a educação de qualidade. Nossa chegada a Aparecida de Goiânia representa não apenas a abertura de um campus, mas a ampliação de oportunidades, fortalecendo a formação acadêmica e contribuindo para o crescimento do município e de toda a região”, afirmou.

O vice-governador Daniel Vilela também ressaltou o momento histórico. “A chegada da UniEvangélica a Aparecida fortalece todo o estado. É mais uma prova de que estamos no caminho certo, unindo educação, inovação e oportunidades”, destacou.

Com 78 anos de história, a UniEvangélica nasceu em Anápolis e se consolidou como referência no ensino superior do Centro-Oeste. Agora, a instituição amplia sua atuação para Aparecida de Goiânia, ofertando cursos semipresenciais em Engenharia de Software, Administração, Ciências Contábeis, Biomedicina, Pedagogia, Nutrição e Estética. Além disso, todos os cursos EAD da universidade também estarão disponíveis. Confira os cursos disponíveis.

“Aparecida vive um novo tempo e a inauguração do novo campus simboliza bem isso. Estamos unindo educação e desenvolvimento. E a duplicação da avenida mostra que nossa gestão trabalha para que a população tenha ensino de qualidade aliado à infraestrutura”, concluiu Leandro Vilela.

