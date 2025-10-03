search
Cidades

Prefeito Vilela anuncia duplicação de avenida durante inauguração da UniEvangélica em Aparecida

Obra será concluída até 15 de novembro, garantindo acesso de qualidade ao novo campus da UniEvangélica, que inicia atividades em Aparecida com cursos presenciais, semipresenciais e EAD


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 03/10/2025 - 16:42

UniEvangélica
Prefeito Vilela anuncia duplicação de avenida durante inauguração da UniEvangélica em Aparecida (Foto: Secom)

O novo campus da UniEvangélica, que fica no Setor Conde dos Arcos, foi inaugurado nesta sexta-feira (3) em Aparecida de Goiânia, em cerimônia que reuniu autoridades estaduais e municipais, como o prefeito Leandro Vilela, o vice-prefeito João Campos, o vice-governador Daniel Vilela e o ex-prefeito Gustavo Mendanha, o reitor Carlos Hassel Mendes e do presidente da Associação Educativa Evangélica (AEE) e chanceler da universidade, Augusto César Rocha Ventura, além de lideranças comunitárias e acadêmicas. No evento, o prefeito Leandro Vilela anunciou a duplicação da avenida de acesso à universidade, com entrega marcada para 15 de novembro.

Ao anunciar a obra em seu discurso, o gestor destacou o compromisso da gestão em unir infraestrutura e desenvolvimento para que Aparecida volte a crescer e dar orgulho ao seu povo. “No nosso governo nós não fazemos apenas lançamentos, nós entregamos resultados. Essa avenida estará duplicada e asfaltada até 15 de novembro, garantindo acesso de qualidade à universidade e aos bairros adjacentes. A UniEvangélica vem para somar muito à Aparecida, trazendo conhecimento, cultura, desenvolvimento e geração de empregos. É uma conquista para nossa cidade”, afirmou.

O reitor Carlos Hassel Mendes destacou o impacto da chegada da universidade. “É motivo de grande alegria inaugurar este campus em Aparecida de Goiânia. A UniEvangélica chega com a missão de oferecer ensino de excelência e contribuir com o desenvolvimento regional”, declarou.

Já o chanceler da UniEvangélica , Augusto César Rocha Ventura, reforçou a relevância da expansão. “A UniEvangélica carrega uma história de tradição e compromisso com a educação de qualidade. Nossa chegada a Aparecida de Goiânia representa não apenas a abertura de um campus, mas a ampliação de oportunidades, fortalecendo a formação acadêmica e contribuindo para o crescimento do município e de toda a região”, afirmou.

O vice-governador Daniel Vilela também ressaltou o momento histórico. “A chegada da UniEvangélica a Aparecida fortalece todo o estado. É mais uma prova de que estamos no caminho certo, unindo educação, inovação e oportunidades”, destacou.

Com 78 anos de história, a UniEvangélica nasceu em Anápolis e se consolidou como referência no ensino superior do Centro-Oeste. Agora, a instituição amplia sua atuação para Aparecida de Goiânia, ofertando cursos semipresenciais em Engenharia de Software, Administração, Ciências Contábeis, Biomedicina, Pedagogia, Nutrição e Estética. Além disso, todos os cursos EAD da universidade também estarão disponíveis. Confira os cursos disponíveis.

“Aparecida vive um novo tempo e a inauguração do novo campus simboliza bem isso. Estamos unindo educação e desenvolvimento. E a duplicação da avenida mostra que nossa gestão trabalha para que a população tenha ensino de qualidade aliado à infraestrutura”, concluiu Leandro Vilela.

Goiás registra primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

scanner corporal
Cidades

Polícia Penal instala scanners corporais em 100% das unidades prisionais goianas

03/10/2025
droga Campinaçu
Cidades

Operação integrada apreende meia tonelada de cocaína em Campinaçu

03/10/2025
calor
Cidades

Fim de semana terá sol, calor forte e umidade relativa do ar em nível de emergência

03/10/2025
Corretor de imóveis promove evento solidário para arrecadar fundos e reformar hospital Araújo Jorge
Cidades

Corretor de imóveis promove evento solidário para arrecadar fundos e reformar hospital Araújo Jorge

02/10/2025
Ex-secretário de Palmelo e outros suspeitos são investigados por desvio de R$ 4,6 milhões
Cidades

Ex-secretário de Palmelo e outros suspeitos são investigados por desvio de R$ 4,6 milhões

02/10/2025
UniEvangélica
Cidades

Prefeito Vilela anuncia duplicação de avenida durante inauguração da UniEvangélica em Aparecida

03/10/2025
Detran licitação
Justiça

Justiça nega recurso e mantém empresa em licitação do Detran

03/10/2025
Economia e Detran unificam pagamento de débitos de veículos em atraso
Trânsito

Economia e Detran unificam pagamento de débitos de veículos em atraso

03/10/2025
Goiás registra primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol
Saúde

Goiás registra primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol

03/10/2025
Pesquisa