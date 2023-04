Prefeitura de Anápolis amplia estratégias de segurança nas escolas

Equipes da Força Tática, uma parceria entre a Prefeitura de Anápolis e a Polícia Militar, iniciaram uma operação diferenciada nas unidades de ensino da rede municipal. As rondas que já faziam parte da rotina de segurança pública voltada aos espaços escolares foram fortalecidas com a presença dos policiais ouvindo os profissionais de cada unidade e orientando os estudantes.

A medida foi anunciada na última terça-feira, 11, pelo prefeito Roberto Naves, que se reuniu nesta quarta-feira com representantes das Polícias Militar e Civil, Ministério Público, poder judiciário, Câmara de Vereadores e Secretaria Municipal de Educação para acertar detalhes das ações preventivas do município para coibir episódios de violência.

“Aqui em Anápolis, estamos tomando todas as providências cabíveis. Desde janeiro, temos segurança em cada escola municipal e agora podemos contar com a Força Tática para reforçar a segurança nas unidades escolares”, afirma o prefeito. Além da atuação policial, o município também dispõe de serviços de monitoramento e vigilância nas 108 unidades da rede.

Os policiais da Força Tática, do 4º e do 28º Batalhão da Polícia Militar estão prestando suporte nos horários de entrada e saída dos estudantes, bem como visitando as demais unidades educacionais ao longo do dia. É possível também que os gestores acionem a PM a qualquer momento do dia pelo telefone 190.

Para Brenda Roriz, responsável pelos estudantes Gabriela e Davi, da Escola Municipal Elzira Balduíno, a ação é fundamental levando em conta o momento que o país enfrenta. “Hoje, por conta da onda de violência e dos incentivos nas redes sociais, precisamos cuidar das nossas crianças e adolescentes. Essa atuação da polícia aqui nos deixa mais tranquilos que de fato tudo ficará bem”, comenta.

A mobilização já vem surtindo efeito na percepção de segurança dos estudantes, como assegura Maria Clara Félix, do 5º ano da Escola Municipal Elzira Balduíno. “Eu acho muito bom a escola ter mais segurança. A vinda da polícia para cá deixa os nossos pais mais tranquilos.”