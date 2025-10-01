Prefeitura de Aparecida executa obras para prevenir danos no período chuvoso

O período chuvoso vem aí. Para evitar alagamentos, buracos no asfalto e outros problemas decorrentes da chuvarada, a Prefeitura de Aparecida se preparou ao longo do ano fazendo obras de infraestrutura para melhorar a drenagem das águas e a qualidade da pavimentação. É o caso da Alameda B, no setor Chácara São Pedro; do cruzamento das Avenidas Jataí e Palmeiras, no Jardim dos Buritis; e da Rua Jandaia, na Vila Brasília, entre outros pontos críticos nos quais a gestão do prefeito Leandro Vilela age preventivamente há vários meses.

“Não vamos admitir ver a cidade atolada na lama, nos buracos e no lixo, como nós encontramos Aparecida no início deste ano, quando assumimos o governo. Por isso, eu determinei que essas obras sejam feitas agora, para garantir a mobilidade, a limpeza e a organização do município também no período chuvoso”, explica Vilela.

O prefeito vistoria as obras semanalmente. Na Alameda B, que ficava intransitável com alagamentos, a Prefeitura de Aparecida construiu novas galerias pluviais e asfaltou um trecho de 150 metros. Equipes da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) dão os últimos ajustes nas bocas de lobo para finalizar a obra nos próximos 10 dias. A rede de drenagem agora capta as águas das chuvas da Alameda B e da Rua P-7, direcionando o volume para o Córrego Almeida, que passa a cerca de 100 metros do local. O trecho passa a ter também uma nova sinalização de trânsito.

Em 15 dias, a Prefeitura de Aparecida concluirá obras de infraestrutura também nas ruas Jandaia e Marabá, na Vila Brasília, e na Rua Visconde de Barbacena, no Parque Real. No último período chuvoso, a força da enxurrada arrancou o asfalto dessas vias, causando transtornos aos moradores e a quem circula pela região. Com recursos do próprio município, a gestão do prefeito Vilela readequou lá as redes de galerias pluviais, fez terraplanagem e implantou uma nova pavimentação asfáltica. O trabalho está na fase final, com ajustes sendo feitos nas bocas de lobo.

Cruzamento concretado na Avenida Jataí

Assim como executou nos dois acessos à Avenida Santana, a administração municipal concretou recentemente o cruzamento da Avenida Jataí com a Avenida das Palmeiras, no Jardim dos Buritis, que também tem um alto fluxo de caminhões. O concreto resolve o problema de buracos na via, que se multiplicavam no período chuvoso. A concretagem de todo este trecho estará finalizada em até dez dias.

Secretário municipal de Infraestrutura, Alfredo Soubihe comenta: “Todas essas intervenções são feitas com alto padrão de qualidade. Além do preparo das equipes, elas levam materiais de excelência, de longa vida, como o asfalto CBUQ, que é usinado e muito mais resistente; são obras para ficarem definitivamente feitas”.

Recapeamento preventivo em 65 trechos

Além de restaurar todo o asfalto e a sinalização viária das Avenidas Geraldo Padeiro, no Santa Luzia; Avenida de Furnas e Padre Marcelino, no Village Garavelo; e Avenida Santana, na região leste, a gestão Vilela, em parceria com o Governo de Goiás, está recapeando mais 65 trechos de ruas e avenidas espalhadas pela cidade. No total, são 131 quilômetros de asfalto novo, visto, por exemplo, na Avenida Independência.

Recursos de R$ 15 milhões cedidos pelo governador Ronaldo Caiado, a primeira-dama Gracinha Caiado e o vice-governador Daniel Vilela são aplicados pela Prefeitura de Aparecida no recapeamento de vias como as Avenidas Igualdade e Liberdade, no Garavelo. Elas receberam nova capa asfáltica neste final de semana, em horários planejados cuidadosamente para não atrapalhar o comércio local.

Além disso, o município e o governo estadual estão construindo juntos uma ponte que ligará os bairros Veiga Jardim 3 e Colinas de Homero. A convite do prefeito Vilela, o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales, visitou o canteiro de obras da ponte na última sexta (26). “Estou admirado com o desenvolvimento de Aparecida; a cidade está limpa, conservada e com o pavimento já quase todo novo”, avaliou o representante do governo Caiado.

