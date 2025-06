Prefeitura de Aparecida reorganiza cronograma de coleta de lixo

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e do consórcio responsável pela limpeza urbana, Aparecida Limpa, atualizou o calendário de coleta domiciliar de resíduos sólidos em todos os bairros do município. O novo cronograma já está em vigor e estabelece dias fixos para o recolhimento do lixo comum, com o objetivo de ampliar e melhorar a qualidade do serviço prestado, além de facilitar a organização dos moradores.

A coleta está organizada em turnos diurno e noturno, de acordo com a localidade, e dividida por dias da semana: segunda, quarta e sexta ou terça, quinta e sábado. Algumas regiões centrais e de alta densidade populacional contam ainda com coleta noturna diária.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Wagner Siqueira, a reestruturação foi necessária para aprimorar a eficiência do serviço e acompanhar a expansão urbana da cidade.

“Com esse novo planejamento, buscamos garantir mais regularidade no atendimento aos bairros, reduzir atrasos e organizar melhor as rotas, beneficiando diretamente a população. É um avanço importante dentro do compromisso do prefeito Vilela com a limpeza urbana e a qualidade de vida dos aparecidenses”, afirmou.

O secretário reforça que a colaboração da população é essencial para manter a cidade limpa. Os moradores devem colocar os sacos de lixo na porta de casa até uma hora antes do início do turno de coleta em seu bairro, a fim de evitar acúmulo de resíduos nas vias públicas.

