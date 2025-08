Prefeitura de Goiânia altera sentido de vias no entorno da Avenida Jamel Cecílio a partir desta quinta-feira (7/8)

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET), altera, a partir desta quinta-feira (7/8), o fluxo de vias no entorno da Avenida Jamel Cecílio. As mudanças fazem parte de mais uma etapa de entrega das obras no corredor Jamel Cecílio e têm como objetivo aumentar a segurança viária e melhorar a fluidez na região.

Para facilitar a adaptação dos condutores, foram instaladas faixas suspensas com informações sobre as alterações. Agentes de trânsito estarão posicionados nos principais pontos de mudança. Na Rua 121, o trecho compreendido entre a Avenida Jamel Cecílio e a Rua 120 passa a ter sentido único, no fluxo da Avenida para a 120. Nesse ponto, foi implantado um cruzamento semaforizado, que será acionado na madrugada desta quinta-feira.

Outra modificação ocorre nas proximidades do Hotel K, onde a Rua 52, antes mão dupla, passa a ter sentido único da Avenida Jamel Cecílio para a Rua 65. Já esta terá o sentido invertido, com fluxo da Rua 52 para a Avenida. Neste ponto também foi implantado um cruzamento semaforizado, permitindo a quem sair da Rua 65 virar à direita ou à esquerda na Jamel Cecílio, além de acessar a quadra oposta pela Rua 53, no sentido sul-norte.

Orientação no local

O diretor de Trânsito, Luís Tiago Santos, afirma que os agentes estarão na região para orientar condutores, tirar dúvidas e garantir que as mudanças sejam compreendidas pela população. “Nosso compromisso é oferecer segurança e agilidade no trânsito durante essa fase de adaptação”, destaca.

O projeto da SET também contempla melhorias na segurança de pedestres, especialmente nas áreas escolares. A Rua 52 abriga duas instituições de ensino com grande fluxo de alunos. Até então, o trecho não contava com faixa de pedestres. Com as mudanças, o local passa a contar com travessia segura, devidamente sinalizada.

“É nossa responsabilidade pensar a mobilidade de forma integrada. Não se trata apenas de organizar o trânsito de veículos, mas também de proteger quem caminha, estuda e vive nos arredores. A faixa de pedestres na Rua 52 é um avanço importante para a segurança das crianças, das famílias e de toda a comunidade escolar”, afirma o secretário Tarcísio Abreu.

As alterações fazem parte do Plano Nova Mobilidade, que prevê a desobstrução das vias arteriais da capital. O planejamento para este corredor é trazer soluções que garantam maior fluidez. “Essas intervenções são fruto de estudos técnicos que consideram a segurança de pedestres, ciclistas e motoristas. Nosso objetivo é entregar um sistema viário moderno e eficiente”, conclui Abreu.

