Prefeitura de Goiânia anuncia que vai zerar déficit da educação infantil

Da redação

Problema histórico da administração municipal, o déficit na educação infantil em Goiânia caminha para uma solução após a prefeitura anunciar a abertura de 36 novos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis)e de mais 5 mil novas vagas até 2024. O anúncio do pacote de ações voltado para a educação, feito pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos), inclui ainda a reforma de 331 unidades de ensino da capital. A rede municipal iniciou o ano de 2021 com déficit de quase 7 mil vagas e terminou com déficit de 3,9 mil, segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME).

Dos 36 novos Cmeis, 23 deles começaram – ou começarão – a ser construídos pela atual gestão e 13 são obras iniciadas em administrações anteriores, segundo a SME. Até o momento, cinco Cmeis já foram entregues. Para este primeiro semestre, a expectativa é de que cegue a nove o número de unidades inauguradas, o que totaliza mais de 1,6 mil vagas. A primeira entrega foi do Cmei Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, no Setor Leste Universitário, com 220 vagas. Completam a lista os Cmeis Nion Albernaz, Vale do Araguaia, Brisas do Cerrado, Madre Germana, Vila Areião, além da Escola Municipal Donata Monteiro da Motta e Escola Municipal de Tempo Integral Goiânia Rotary Clube.

A reforma de todas as 331 unidades de ensino é ação inédita na história de Goiânia e vai demandar investimento de R$ 33 milhões. Os recursos foram destinados de forma descentralizada, por meio do Programa Escola Viva. Cada escola recebeu R$ 100 mil para aplicar de acordo com a necessidade identificada pela administração da unidade, em parceria com os conselhos gestores e escolares. Também foram instalados 150novos parquinhos.

O pacote também prevê a destinação de R$ 15 milhões para aquisição de kits uniforme para os alunos da rede municipal de ensino, com camiseta, calça, bermuda, jaqueta, meias e tênis.

“Aplicar dinheiro em educação é investir em futuro de grandes conquistas”, afirmou o prefeito Rogério Cruz, ao anunciar as medidas. “Com melhor estrutura e mais profissionais voltados à formação de crianças, formaremos uma geração de cidadãos conscientes e aptos a ingressar no mercado de trabalho.”

Outra aposta da atual administração é o uso de tecnologia na formação de alunos. Um exemplo é o programa de gestão tecnológica Conecta Educação, que foi distribuído para 372 escolas públicas e conveniadas e que inaugura sistema de reconhecimento facial dos estudantes, projetado para garantir mais segurança para pais, professores e alunos.

Além disso, a prefeitura também anunciou o primeiro laboratório de robótica de Goiânia, instalado na Escola Municipal Alice Coutinho e que beneficia mais de 600 alunos. O programa está em fase de ampliação e novos laboratórios serão implantados nos próximos meses.