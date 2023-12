Prefeitura de Goiânia inicia amanhã revitalização do asfalto da Avenida Rio Verde

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), começa amanhã as obras para a revitalização dos 5,4 quilômetros do asfalto da Avenida Rio Verde, entre a GO-040 e o Terminal do Cruzeiro, dentro do programa de requalificação da via, que é feita em parceria com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. A obra deve ser concluída até o final de janeiro de 2024.

Conforme o projeto, no canteiro central foi feita a instalação de pista de caminhada, ciclovia e academia ao ar livre, bancos e pergolados. Cada sentido da via, que divide os dois municípios, recebeu iluminação em LED e agora, a revitalização do asfalto.

Do lado de Goiânia, a Seinfra dividiu a obra em três trechos. Entre a GO-040 e a Alameda Balbino Carvalho, com cerca de 1,1 quilômetro, que será o trecho inicial; da Alameda Balbino Carvalho até a Avenida Ipanema, no Setor dos Afonsos; e o último trecho, entre a Avenida Ipanema e o Terminal Cruzeiro do Sul, no Jardim Nova Era. A previsão é a de que o primeiro trecho seja concluído em 15 dias.

“Esta é uma obra esperada pela população das duas cidades e esta parceria entre as prefeituras de Goiânia e de Aparecida de Goiânia proporcionou a realização com recursos próprios e no menor tempo possível para a criação deste parque público linear”, afirmou o titular da Seinfra, Denes Pereira.

A interdição da via será parcial, posto que a via tem duas pistas e o acostamento. Enquanto a obra estiver em uma pista, a outra estará disponível para o tráfego. Por se tratar de trecho em obras, a Seinfra recomenda que motoristas e pedestres que utilizam a via redobrem a atenção.

Bloqueios

Trechos de vias com bloqueio no tráfego de veículos para a realização de obras de requalificação asfáltica a partir de hoje.

Os bloqueios acontecem de forma dinâmica e seguem por cerca de 3 dias.