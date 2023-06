Prefeitura de Goiânia oferece cursos gratuitos para aprendizes de 16 a 24 anos

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sine Municipal, está disponibilizando cursos de qualificação profissional gratuitos. Os cursos abrangem áreas como administração pessoal, barbeiro de design de barbas e pacote office (básico, intermediário e avançado), com carga horária que varia de 80 a 130 horas, de acordo com a escolha do candidato.

Serão oferecidas 120 vagas para jovens aprendizes, e as inscrições estarão abertas de 22 a 26 de junho, a partir das 09h. Os interessados podem se inscrever através do aplicativo Prefeitura 24 Horas ou pelo site www.goiania.go.gov.br. Após a matrícula, os candidatos receberão um e-mail de confirmação.

A iniciativa visa proporcionar aos jovens a oportunidade de se capacitar e ingressar no mercado de trabalho, atendendo às demandas das empresas locais em busca de mão de obra qualificada. O Sine Goiânia tem como missão capacitar gratuitamente os jovens, que também podem ter condições de iniciar seus próprios negócios.

As aulas terão início em 26 de junho, em três períodos, no Instituto Goiano de Pesquisa e Didática Profissional, localizado na Avenida T-7, quadra R34, Lote 01, Edifício Lourenço Office. Além do certificado de conclusão, a Prefeitura de Goiânia fornecerá lanche e vale-transporte como ajuda de custo. Ao final do curso, os alunos receberão o certificado de conclusão.