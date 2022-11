Prefeitura de Goiânia terá expediente especial em dias de jogos do Brasil na Copa

O prefeito em exercício de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), assinou o decreto nº 4.505, de 11 de novembro de 2022, que estabelece as regras para o funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta durante a Copa do Mundo FIFA 2022.

As regras não se aplicam a entidades da administração pública municipal que, por sua natureza, exijam plantão permanente.

O documento detalha o horário de expediente no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Goiânia, nos dias úteis em que houver jogos da Seleção Brasileira de futebol, na Copa do Mundo FIFA 2022.

Fica estabelecido, em caráter excepcional, o funcionamento da seguinte forma:

Das 08 às 14h, nos dias de jogos da Seleção Brasileira, com previsão de início às 16h

Das 8 às 12h, nos dias de jogos da Seleção Brasileira, com previsão de início às 13h

Fica suspenso o expediente dos órgãos e entidades da administração pública municipal, caso ocorra jogo da Seleção Brasileira, com previsão de início às 12h.

O decreto foi publicado nesta sexta-feira, 11, em edição suplementar do Diário Oficial do Município (DOM).

Ainda de acordo com o documento, cabe aos titulares dos órgãos e entidades da administração pública municipal informar ao Gabinete do Prefeito a relação de servidores plantonistas, para qualquer eventualidade durante a suspensão do expediente.