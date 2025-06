Prefeitura divulga programação da 7ª Conferência das Cidades de Goiânia; confira

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo Estratégico (Seplan), divulgou nesta segunda-feira (16/6) a programação da 7ª Conferência Municipal das Cidades de Goiânia. O evento ocorrerá nos dias 27 e 28 de junho de 2025, na Faculdade SENAI Fatesg, e reunirá sociedade civil, movimentos populares, profissionais da área, setor empresarial e poder público para debater os desafios da cidade e construir soluções coletivas.

A conferência integra a programação da 6ª Conferência Nacional das Cidades, promovida pelo Ministério das Cidades e tem como tema central: “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”. Os interessados em participar da conferência podem se inscrever gratuitamente por meio do link: https://forms.gle/REEw5pyCgHT72X4w5

O evento, previsto para acontecer das 8h às 18h na sexta-feira (27/6), e das 8h às 12h no sábado (28/6), será presidido pela doutora em Estruturas Ambientais Urbanas pela Universidade de São Paulo (USP) Lúcia Maria Moraes, pela professora do Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) da Universidade Federal de Goiás (UFG) Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira, e pelo subsecretário de Políticas para Cidades e Transporte da Secretaria-Geral de Governo (SGG), Miguel Angelo Pricinote.

Seguindo a ordem dos debates definida pela Conferência Nacional, no dia 27 Lúcia vai conduzir palestras sobre o Plano Plurianual (PPA), habitação e regularização fundiária, saneamento básico e mobilidade urbana. A professora Celene será responsável pela palestra sobre gestão interfederativa, cooperação e consórcios, gestão das regiões metropolitanas, controle social e gestão democrática das cidades, Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU) e financiamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU). Já o subsecretário Miguel trará para o debate sobre sustentabilidade ambiental e emergências climáticas, transformação digital e território, segurança pública e o enfrentamento do controle armado dos territórios populares.

Já no dia 28, as discussões pautadas pela PNDU deverão se tornar propostas políticas e soluções sustentáveis para os problemas urbanos enfrentados na capital, contribuindo para construção de uma cidade que atenda às necessidades de todos e com mais qualidade de vida e oportunidades. A Conferência Municipal elegerá ainda 29 delegados, que levarão as propostas aprovadas para a etapa estadual.

Programação

27/6 (sexta-feira):

– 7h30 às 12h – Credenciamento;

– 9h às 9h40 – Palestra “Articulação entre os principais setores urbanos e com o planejamento das políticas públicas”, com Lúcia Maria Moraes;

– 9h40 às 10h20 – Palestra “Gestão estratégica e financiamento”, com Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira;

– 10h30 às 11h10 – Palestra “Grandes temas transversais”, com Miguel Angelo Pricinote;

– 11h20 às 12h30 – Mesa Redonda/Debate.

– 12h30 às 13h30 – Intervalo.

– 13h30 às 17h – Atividade em grupo e formulação de propostas;

– 17h às 18h – Apresentação das propostas.

28/6 (sábado)

– 8h às 9h – Seleção das propostas para a Conferência Estadual;

– 9h às 12h – Eleição dos delegados.

Perfil dos palestrantes

Arquiteta e Urbanista pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), Lúcia Maria Moraes é especialista em Planejamento Urbano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e doutora em Estruturas Ambientais Urbanas pela USP. Atualmente, ele é professora de Arquitetura e Urbanismo na PUC Goiás e orientadora dos programas de pós-graduação em Serviço Social e em Desenvolvimento e Planejamento Territorial.

Geógrafa e mestre em História pela UFG, Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira é doutora em Geografia pela USP e tem experiência em pesquisas geográficas, com ênfase em Análise Regional e Planejamento Urbano e Regional. Ela também é professora do IESA e do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia.

Miguel Angelo Pricinote é subsecretário de Políticas para Cidades e Transporte da SGG, bacharel em Geografia pela UFG, especialista em Saúde Pública e mestrado em Transportes pela Universidade de Brasília (UnB). Autor de diversos livros, Miguel é proprietário da empresa de consultoria Gadol Elohai Soluções em Transportes e é coordenador técnico do Fórum Permanente de Mobilidade (Mova-se).

