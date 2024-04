Prefeitura inicia sinalização viária na Avenida Rio Verde

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), iniciou na noite desta quarta-feira (17/4) o trabalho de revitalização da sinalização viária mecanizada nos cinco quilômetros da Avenida Rio Verde compreendidos entre a GO-040 e o Terminal Cruzeiro do Sul.

De acordo com o secretário de Mobilidade, Marcelo Torrubia, a pasta ficou responsável pela sinalização horizontal e vertical na parte que corresponde à capital. “Fizemos a pré-marcação de todo trecho e nossas equipes iniciaram a revitalização hot spray de todas as faixas seccionadas e estacionamentos na altura do Terminal do Cruzeiro, sentido GO-040”, afirma o titular da pasta.

Marcelo explica que a parte manual começa nesta quinta-feira (18/4) com faixas de pedestre, retenções e legendas PARE. “Serão 25 cruzamentos que receberão a nova sinalização, e nos grandes eixos o trabalho é realizado no período noturno para que haja o menor impacto possível no trânsito, por isso, a parte manual deve levar em torno de 15 dias para entregarmos aos condutores um trecho completamente revitalizado no sentido de sinalização viária”.

Ciclovia

Além do novo asfalto e sinalização, a Prefeitura de Goiânia entregará um total de 12 km de ciclovia na Avenida Rio Verde, 6 km em cada sentido, no trecho que compreende da rotatória da Rua Presidente Juscelino Kubitschek, no Jardim Presidente a Avenida São João, em frente ao Terminal do Cruzeiro.

“A ciclovia foi um compromisso do prefeito Rogério com a população e nós estamos aguardando apenas a conclusão da parte de infraestrutura que compete à Prefeitura de Aparecida de Goiânia para iniciarmos o trabalho no local”, finaliza o titular da Mobilidade, Marcelo Torrubia.