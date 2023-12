Prefeitura intensifica limpeza na Região da 44 devido ao aumento de público

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), elaborou uma programação especial de limpeza na Região da 44 devido ao aumento da geração de lixo causada pelo volume de pessoas e do comércio neste mês de dezembro. Para a ação, dezenas de servidores estão envolvidos na ação nos períodos diurno e noturno e incluem varrição, catação, coleta seletiva, coleta orgânica e remoção de entulhos.

Para otimizar o trabalho da Companhia, os servidores da varrição ensacam o lixo e deixam nos canteiros para que a equipe do caminhão coletor faça o recolhimento. “É importante que o comerciante e as pessoas que fazem compras não joguem as embalagens nas calçadas. Essa é uma atitude simples, mas que denota educação e cuidado com nossa cidade”, destaca o presidente da Comurg, Alisson Borges, ao enfatizar a importância da população em separar o que possa ser reaproveitado, que será entregue às cooperativas de reciclados.

O presidente Alisson Borges ainda destaca que devido à quantidade de resíduos retirados pela equipe de varrição, eles são ensacados e colocados nas proximidades dos canteiros para que em seguida o caminhão possa recolher. “Por isso, é importante a preservação do material até que a equipe responsável complete o serviço. Precisamos que não mexam nos sacos, pois tal atitude prejudica a execução do trabalho e polui o ambiente”, pondera.

Lixeiras

Nesta época do ano, o aumento da geração de lixo na Região da 44 é considerado normal, mesmo com o constante fluxo de pessoas para as compras de fim de ano. Pensando em melhorar ainda a limpeza urbana, recentemente, a Comurg instalou 100 lixeiras nas dependências da Praça do Trabalhador e em vias da região, com o objetivo do cidadão que frequenta o local possa colaborar com a limpeza e não jogue lixo na rua.