Prefeitura lança campanha de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes

Durante o Maio Laranja, diversas ações são promovidas para disseminar informações sobre a violência infantil, suas consequências e como denunciar casos suspeitos. Palestras, campanhas publicitárias, eventos educativos e atividades nas escolas são alguns dos recursos utilizados para alcançar a população e despertar a consciência coletiva. Em Anápolis, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Integração, lançou na sexta-feira, 12, a campanha do Maio Laranja, de conscientização contra o abuso e a exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes.

“Precisamos nos unir nessa causa, trabalhar efetivamente no combate a qualquer tipo de violência à criança e adolescente, não pelo que é garantido na constituição, mas principalmente porque elas são o futuro do nosso país. Precisamos de cada um lutando contra esse mal que assola nossa sociedade”, afirmou o juiz da Vara da Infância e da Adolescência, Carlos Limongi.

No Brasil, um estudo realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) apontou que, entre 2017 e 2022, foram registrados 179.277 casos de estupro ou estupro de vulnerável com vítimas de até 19 anos, o que representa uma média de quase 45 mil casos por ano. De todos os envolvidos, 62 mil vítimas são crianças de até 10 anos. Isso significa que a cada 15 minutos uma criança é violentada sexualmente no país.

“Além da violência sexual, que é a mais relatada, ainda temos a violência física, a psicológica, a moral, a lesão autoprovocada. Tudo isso pode gerar comportamentos diferentes por parte da criança e adolescente, como timidez ou extroversão exagerada, introspecção, agressividade. Precisamos mudar essa realidade e somente com o apoio e a mobilização de toda a sociedade é que conseguiremos fazer a diferença no local em que estivermos”, comentou a secretária de Integração, Eerizania Freitas.

A mobilização da campanha já vem acontecendo desde o início do mês nas escolas e CMEIs da rede municipal de Educação, assim como por meio da realização de rodas de conversas e palestras. E mais ações estão previstas para as próximas semanas, como peças teatrais para estudantes do Programa Integração e do Projeto Forças no Esporte (Profesp) e capacitação de toda a rede de proteção.

Já no dia D da campanha, 18 de maio, acontecerá uma blitz educativa em várias locais da cidade. No dia 21 terá o seminário Maio Laranja, com o tema “O Enfretamento ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes de Anápolis”, e a participação do palestrante Dr. Heitor Moreira de Oliveira, juiz de direito titular da vara de Rio Grande da Serra, em São Paulo.

A campanha denominada “Faça Bonito – Proteja Nossas Crianças e Adolescentes” é realizada nacionalmente pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e Rede ECPAT Brasil em parceria às Redes Nacionais de Defesa dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Em Anápolis, é promovida pela Prefeitura de Anápolis, pelo Juizado da Infância e da Juventude e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e com o apoio de toda a rede de proteção, que inclui conselhos de direito, Ministério Público, IML, Conselho Tutelar, Tribunal de Justiça, Câmara Municipal, imprensa, Secretarias Municipais e Ordem dos Advogados do Brasil.

Confira a programação:

Durante todo o mês – Palestras e ações nas unidades de ensino da Rede Municipal de Educação

15 e 16 de maio

Peça Teatral: Um Lugar Sensível

Público: Estudantes do Programa Integração

Horário: 9h e 14h

Local: Teatro Municipal

17 de maio

Peça Teatral: Um Lugar Sensível

Público: Crianças do Forças no Esporte (PROFESP)

Horário: 9h

Local: Base Aérea de Anápolis

17 de maio

Palestra: Combate ao Abuso Sexual e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Público: Adolescentes do Forças no Esporte (PROFESP)

Horário: 14h30

Local: Base Aérea de Anápolis

18 de maio

Blitz Educativa: Combate ao Abuso Sexual e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Horário: 8h30 às 10h30

Locais: Semáforo em frente ao SESI Jaiara, Viaduto da Av. Goiás com a Av. Brasil, Terminal Urbano de Anápolis e Posto da PRF (sentido Brasília)

Encerramento: Praça Bom Jesus às 11h

19 de maio

Dia “D”: Plantando Sementes e Colhendo Flores

Horário: 9h às 10h

Local: CMEI Professora Cinthya Rodrigues Costa dos Santos

19 de maio

Dia “D”: Plantando Sementes e Colhendo Flores

Horário: 14h às 16h

Local: Colégio Estadual Adolpho Batista

23 de maio

Seminário Maio Laranja com o palestrante Dr. Heitor Moreira de Oliveira (Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Vara de Rio Grande da Serra – SP)

Público: Aberto ao público geral

Horário: 8h às 17h

Local: Teatro Municipal de Anápolis

Inscrições pelo site: https://abre.ai/maiolaranjaanapolis