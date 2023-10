Prefeitura lança obra de requalificação asfáltica da Avenida Noel Rosa

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, assinou, na noite de ontem, ordem de serviço para início da obra de manutenção e revitalização asfáltica na Avenida Noel Rosa, que beneficia a população da Região Oeste da Capital. A via liga o Conjunto Vera Cruz 2 ao Parque Eldorado Oeste.

“Trabalhamos para garantir que as pessoas tenham qualidade de vida, e uma via boa para os veículos, motociclistas, ciclistas e pessoas circularem também é qualidade de vida. Assim como iluminação em LED é qualidade de vida e segurança”, destacou o prefeito, ao anunciar que a obra terá início imediato.

Secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Denes Pereira aponta que a obra é esperada por décadas. “Assinamos uma ordem de serviço para a Avenida Noel Rosa e outras vias localizadas na Região Oeste, com cerca de cinco quilômetros e investimento de aproximadamente R$ 2 milhões, para a recomposição asfáltica. Um trabalho com muita qualidade e feito para durar”, assinalou.

População atendida

O lançamento foi acompanhado por Elson Marcos, de 47 anos, morador da região que utiliza a via diariamente. “Moro no Residencial Primavera e a minha filha mora no Eldorado Oeste, e era uma dificuldade atravessar essa avenida que liga os dois bairros. Principalmente no período de chuvas. Agora vai ser ótimo para todos nós, a população agradece”, compartilhou.

Outro morador da região, o Japão, como é conhecido, comemorou a chegada do maquinário para o início das obras. “Estamos pedindo há 28 anos para vários gestores e nunca tínhamos tido esse benefício. Agora vai, é uma belíssima obra”, disse. Já a também moradora Sandra de Sousa diz que a intervenção traz mais segurança aos moradores do Vera Cruz 2. “Essa avenida é muito perigosa, agora isso vai mudar”, apontou.

Projeto 500 km

O programa prevê a reconstrução asfáltica de 500 quilômetros de ruas e avenidas em todas as regiões da cidade até o final de 2024. As intervenções atendem demandas que a Seinfra recebe por meio dos diversos canais, dentre eles, aplicativo, telefone, e-mail, parlamentares, Ministério Público e Gerência de Conservação de Malha Viária.