Prefeitura reforça atendimento do Cata-Treco no fim de semana

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização (Comurg), promove neste domingo (7/7) uma ação reforçada do Cata-Treco em diversos pontos da capital. A previsão é atender até 200 ordens de serviço para o recolhimento de móveis e eletrodomésticos inservíveis nos domicílios, de forma gratuita. O atendimento inicia às 7h e segue até às 22h, conforme pré-agendamento realizado.

Para essa ação serão disponibilizados 10 caminhões com 30 servidores no total, com expectativa de recolhimento de 800 inservíveis. Entre os objetos mais descartados, segundo dados da Comurg, estão o sofá e peças de armários, que equivalem a 70% do volume total recolhido. Todo material é encaminhado para as 13 cooperativas cadastradas no Programa Goiânia Coleta Seletiva, que processam e promovem a destinação adequada.

Para solicitar o serviço, o morador pode agendar o recolhimento por meio do site goiania.go.gov.br, aplicativo Prefeitura 24h, teleatendimento (062-3524-8555) ou WhatsApp (062-98555-8555). “A coleta é feita em, no máximo, 20 dias, sem nenhum custo ao solicitante. Se necessário, pegamos o móvel dentro de casa, desde que esteja desmontado”, explica o presidente da Comurg, Rodolpho Bueno.

O Cata-Treco é a maneira correta para a população se desfazer de itens que não têm mais utilidade. Descartar móveis e eletrodomésticos em calçadas, canteiros, ruas e outros espaços públicos favorece a proliferação de doenças, causa mau cheiro e pode resultar em multa para o infrator.