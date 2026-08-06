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Prepare a garrafinha: umidade cai a 20% e calor chega aos 32°C em Goiânia

Quinta-feira (6) terá diferença de 14°C entre a mínima e a máxima; rajadas de vento também estão previstas durante a tarde


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 06/08/2026 - 06:00

Prepare a garrafinha: umidade cai a 20% e calor chega aos 32°C em Goiânia

Quem sair cedo de casa nesta quinta-feira (6) pode até sentir um clima mais agradável, mas a sensação muda bastante ao longo do dia em Goiânia. Os termômetros começam na casa dos 18°C e podem atingir 32°C durante a tarde. São 14°C de diferença entre a mínima e a máxima previstas para o mesmo dia.

Mas não é só o calor que chama atenção. A umidade relativa do ar pode despencar para apenas 20%, reforçando a necessidade de manter a hidratação ao longo do dia. O índice máximo previsto é de 50%.

Dia começa com muitas nuvens

Durante a manhã, Goiânia terá muitas nuvens e ventos fracos, com direção predominante entre nordeste e norte.

À tarde, as nuvens diminuem e o sol ganha mais espaço. É justamente nesse período que são esperadas as maiores temperaturas e os menores índices de umidade.

Os ventos passam a variar de fracos a moderados, com previsão de rajadas, soprando entre noroeste e norte.

Para a noite, a expectativa é de poucas nuvens e ventos novamente fracos.

Tempo seco pede cuidados

Com a umidade chegando à faixa dos 20%, alguns cuidados simples podem tornar o dia menos desconfortável. Beber água ao longo do dia é uma das principais medidas, principalmente para crianças e idosos. A exposição prolongada ao sol e exercícios físicos intensos nos períodos mais quentes também merecem atenção.

Olhos, pele, nariz e garganta podem sofrer mais com o ressecamento quando a quantidade de umidade no ar diminui.

Dentro de casa, medidas como manter os cômodos ventilados e buscar formas seguras de aumentar a umidade do ambiente podem ajudar.

A previsão não indica chuva para a capital nesta quinta-feira. Com máxima de 32°C, umidade mínima de 20% e rajadas durante a tarde, o calor e o ar seco devem seguir como protagonistas do dia.

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