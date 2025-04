PRF apreende metais preciosos e carga de cigarros contrabandeados na BR-153, em Itumbiara

Nesta terça-feira, 29, a Polícia Rodoviária Federal realizou duas apreensões na BR-153, no trecho que passa por Itumbiara, no sul de Goiás. As ações, envolveram o transporte ilegal de metais preciosos, como ouro, e o contrabando de cigarros de origem estrangeira.

Apreensão de ouro e prata sem nota fiscal

Na tarde de terça-feira, 29, por volta das 12h20, a equipe da PRF abordou um veículo Toyota Corolla no km 389 da rodovia. O condutor, um homem de 64 anos, apresentou versões contraditórias sobre a origem e o destino da viagem.

Diante das inconsistências, os agentes realizaram uma busca detalhada no veículo e localizaram dois compartimentos ocultos. Neles, foram encontrados 5,32 kg de materiais com aparência de ouro e prata, avaliados inicialmente em cerca de R$ 800 mil.

O material estava sem qualquer documentação fiscal, o que configura indício de crime de transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal.

Segundo o motorista, os metais teriam sido adquiridos em Campo Grande (MS) e seriam vendidos em Caldas Novas e Goianésia (GO). Os agentes encaminharam a carga à Receita Estadual, que será responsável pela investigação da procedência dos metais e da eventual responsabilidade penal do suspeito.

Contrabando de cigarros

Na noite desta terça-feira, 29, por volta das 20h, a PRF interceptou uma carga de cigarros contrabandeados na mesma rodovia, também em Itumbiara.

Um veículo utilitário foi parado e, durante a abordagem, o condutor, de 39 anos, admitiu estar transportando cigarros sem documentação de origem. No compartimento de carga, os agentes encontraram cerca de 35 mil maços de origem estrangeira.

O homem afirmou ter recebido o carregamento no estado do Paraná, sem saber especificar a cidade, e que faria a entrega em Rio Verde (GO), onde receberia R$ 3 mil pelo transporte.

O veículo, a carga, um celular e documentos foram levados à sede da Polícia Federal em Goiânia para os procedimentos legais.