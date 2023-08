Primo de Ronaldo Caiado morre em acidente em praia do Maranhão

Paulo Vitor da Rocha Lima Spenciere, de 32 anos, morreu após capotar um quadriciclo nas dunas do povoado de Atins, em Barreirinhas, a 260 km de São Luís, na noite desta terça-feira, 8. A mulher dele, a médica Andressa Fernandes Marques Spenciere, também de 32 anos, ficou ferida no acidente. Ele é primo do governador Ronaldo Caiado.

De acordo com Célio Roberto, coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), o casal é natural do estado de Goiás e estava de férias em Atins. Paulo Vitor da Rocha conduzia o quadriciclo quando perdeu o controle do veículo e capotou nas dunas do povoado.

Ele morreu ainda no local do acidente. Andressa Fernandes, que estava na garupa do quadriciclo, ficou ferida. Ainda segundo o coronel Célio Roberto, ela foi socorrida consciente e levada para um hospital da região com suspeita de fratura na região do braço e um corte na testa.