Pró-Catador leva ações de saúde e prevenção a catadores de materiais recicláveis

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) da Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS), promoveu o primeiro evento de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças na Cooperativa de Catadores de Lixo de Aparecida (Coocap), localizada no Setor Vale do Sol. Essa iniciativa marca o início do Projeto Pró-Catador no município.

Baseado na estratégia de mesmo nome do governo federal, o projeto foi idealizado pelo Cerest estadual e conta com a parceria do Cerest local e da Superintendência de Vigilância em Saúde de Aparecida (Vigilância Epidemiológica e coordenação de Imunização).