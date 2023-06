Procon Anápolis divulga pesquisa de preço com itens utilizados nas festas juninas

O preço dos 31 produtos mais utilizados no cardápio das festas juninas foi alvo de pesquisa realizada pelo Procon Anápolis entre os dias 19 e 21 de junho, em seis estabelecimentos da cidade. A batata doce se destaca com variação de 211%, com preços entre R$ 1,99 e R$ 6,19 o quilo.

“O Procon Anápolis também verificou se houve ou não o aumento desses itens, e se esse aumento ocorre ou não de forma abusiva, para que o consumidor possa estar sempre protegido com relação aos seus direitos”, comenta Wilson Velasco, diretor do órgão.

Em segundo lugar aparece a pipoca de micro-ondas natural (100g), com 141% de oscilação (valor mínimo de R$ 2,49 e máximo de R$ 5,99). O fubá de milho (500g) ficou em terceiro lugar com variação de 123% e preços entre R$ 1,79 e R$ 3,99. As menores alternâncias registradas foram de 10%, na caixa de leite integral (de R$ 4,79 até R$ 5,29) e no pé de moleque (200g), encontrada de R$ 7,69 a R$ 8,49.

Alimentos à base de milho são os favoritos para essa temporada de festas. A pesquisa registrou que a bandeja com cinco unidades de milho verde está saindo com valores entre R$ 4,99 e R$ 8,99, o que representa uma variação de 80%. A pesquisa completa está disponível em https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/.