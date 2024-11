Procon Goiânia alerta para falsas promoções na Black Friday

O Procon Goiânia divulgou os resultados de uma pesquisa de preços realizada entre os dias 14 e 18 de novembro, com o objetivo de auxiliar os consumidores durante a Black Friday. A pesquisa avaliou 66 itens em seis estabelecimentos comerciais, incluindo lojas físicas e e-commerce. O levantamento identificou variações de preço em produtos como eletrodomésticos, eletrônicos, móveis e artigos pessoais, destacando as práticas enganosas frequentemente associadas à data, como as chamadas “metade do dobro”.

De antemão, o Procon alertou para os principais golpes que podem ocorrer durante a Black Friday. Entre eles estão o uso de um senso de urgência, com frases como “últimos itens em estoque” para forçar compras rápidas, e a oferta de descontos irreais, com preços bem abaixo da média, que podem indicar falta de estoque ou até fraude. Além disso, sites falsos e cobranças de frete separadas também são armadilhas comuns para os consumidores.

Portanto, o Procon Goiânia recomenda atenção ao realizar compras, principalmente em relação a lojas e sites desconhecidos. O órgão sugere evitar transações fora de plataformas seguras e prestar atenção nas formas de pagamento, pois transações via Pix ou boleto podem dificultar o cancelamento em casos de fraude. Outra dica importante é evitar compras por impulso, focando apenas nos itens necessários, e verificar a política de troca e a funcionalidade dos produtos antes de efetivar a compra.

Por fim, para garantir compras mais seguras, o Procon Goiânia recomenda verificar a validade e o estado das embalagens, testar produtos na loja quando possível e garantir que os eletrodomésticos ou eletrônicos são compatíveis com as necessidades do consumidor. Com esses cuidados, as chances de cair em fraudes são reduzidas, garantindo uma Black Friday mais segura.