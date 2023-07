Programa Aluguel Social beneficia mais 1.739 famílias

Centenas de pessoas participaram, na quinta-feira, 6, da cerimônia de entrega dos cartões do programa habitacional Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social, no Centro de Excelência do Esporte (complexo do Estádio Olímpico), em Goiânia. Mais 1.739 famílias foram incluídas no programa. Falando aos beneficiários, o vice-governador, Daniel Vilela, evidenciou o empenho do Governo de Goiás em promover a inclusão social e o desenvolvimento regional, por meio do combate ao déficit de moradia.

“Esse é um programa criativo, inteligente e único no País. É uma ação que promove um momento transitório a essas famílias, pois elas recebem o auxílio por 18 meses, ao mesmo tempo em que terão um acompanhamento para se capacitar e entrar no mercado de trabalho”, ressaltou Vilela.

O presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Alexandre Baldy, explicou que a inclusão de novas famílias no Aluguel Social é fruto da preocupação em estender o alcance do programa ao maior número possível de pessoas. “São ao todo, 40 mil famílias atendidas por esse programa, ou seja, mais de 100 mil pessoas beneficiadas”, informou.

“Agora vou conseguir pagar o aluguel, e, ao mesmo tempo, posso comprar alimentos e pagar as contas de energia e água, pois vai sobrar um dinheirinho. Eu estava ansiosa para receber essa ajuda”, relatou a dona de casa Nathália Gonçalves dos Santos, mãe solo de três crianças, que está entre as 1.739 pessoas que agora contam com o benefício do Aluguel Social.

Benefício

Por meio do programa, os beneficiários recebem R$ 350 mensais pelo período de 18 meses. Podem participar famílias em situação de vulnerabilidade social e situação de superendividamento, com inscrição atualizada no CadÚnico do governo federal, que não tenham moradia própria e morem na cidade onde se inscreveram há pelo menos três anos. Todos os editais, inscrições e informações sobre atendimentos podem ser acompanhados no site agehab.go.gov.br.