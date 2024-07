Programa com R$ 1,3 bilhão em incentivos tem nova rodada com parceiros

Para facilitar o acesso às ações do Impulso Go Pequenas Empresas, o Governo de Goiás promove, de 8 a 10 de julho, na sede da Acieg, a segunda edição do evento que reúne parceiros com diversos serviços e incentivos para micro e pequenos empresários. Desenvolvido por meio da Secretaria da Retomada, o programa concentra R$ 1,3 bilhão em crédito, garantia, capacitação, consultoria e oportunidades para divulgação e comercialização de produtos.

Nesta rodada, os atendimentos serão realizados pelo Colégio Tecnológico do Estado de Goiás, com inscrição em cursos; Goiás Fomento, Sicredi e AUVP Capital, com linhas de crédito em condições facilitadas; Procon GO com assessoria para renegociação de dívidas; GarantiGoiás oferecerá garantia para facilitar o acesso ao crédito e a Codego, com reserva de áreas em distrito industriais.

Os atendimentos serão realizados de 9h às 16h. Na abertura do evento, na próxima segunda-feira (8/7), o executivo Murilo Résio de Castro ministrará palestra com tema “Inovação em altitude: como a Embraer ensinou os brasileiros a voarem alto”. Murilo Résio construiu sua carreira como executivo em grandes empresas, é conselheiro e consultor empresarial, mestre em Direito Tributário e pós-graduado em Direito Empresarial, com 3 livros publicados.

A segunda edição do Impulso Go Pequenas Empresas conta com o apoio do Fórum das Entidades Empresariais de Goiás (FEE). A entrada é gratuita.