Programa Voluntários de Coração já realizou mais de 2,4 mil atendimentos nos bairros em 2022

A solidariedade levada aos quatro cantos de Anápolis. Esse é objetivo das ações semanais que o Programa Voluntários de Coração realiza em conjunto com as secretarias municipais de Integração Social; Educação; Meio Ambiente; e Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, levando doações, cestas de alimentos, de verduras, inscrições para cursos profissionalizantes e encaminhamento para o mercado de trabalho.

As ações conjuntas entre as secretarias municipais facilitam o processo, já que as famílias referenciadas pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e famílias de estudantes da rede municipal recebem nas proximidades de suas casas o apoio e a oportunidade que faz a diferença na vida de uma pessoa.

Somente neste ano, o programa Voluntários de Coração já realizou mais de 2,4 mil atendimentos em todas as regiões de Anápolis. Na manhã desta quarta-feira, 15, o CMEI Clarice Lispector, no bairro Calixtolândia, recebeu a comunidade local, que pôde acessar os serviços da Prefeitura pertinho de casa. Mariela Alves, de 22 anos, tem um filho matriculado no CMEI Clarice Lispector e marcou presença. “É muito gratificante receber essa cesta e participar da ação”, comentou.