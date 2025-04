Um projeto piloto implantado pela Saneago no município de Ceres resultou em uma redução de quase 30% nas ocorrências de obstruções e extravasamentos nas redes coletoras de esgoto. A iniciativa também acelerou o tempo de resposta para desobstrução, que caiu de cerca de cinco horas em 2023 para uma média de 1 hora e 22 minutos em 2024.

Chamado de Projeto de Gestão para Redução de Obstrução em Rede Coletora de Esgoto (Grorce), o programa foi desenvolvido com foco na padronização das operações e na prevenção de manutenções emergenciais. Com resultados considerados positivos, a Saneago planeja expandir a iniciativa para outras unidades operacionais da companhia no estado.

A ação piloto, realizada ao longo de 2024, permitiu ainda a execução de quase 300 novas ligações de esgoto em Ceres, além de avanços na infraestrutura, no atendimento comercial e no monitoramento da rede. Um dos destaques foi a utilização dos Poços de Visita e Inspeção (PVIs), que ajudam a detectar irregularidades como o descarte indevido de resíduos industriais. Com isso, a companhia consegue atuar rapidamente para evitar danos ambientais e riscos à saúde pública.

No eixo socioambiental, o projeto também promoveu ações educativas. Cerca de 850 alunos da rede pública e privada participaram de atividades voltadas à conscientização sobre o uso correto da rede de esgoto e preservação ambiental.

Segundo a Saneago, o Grorce é uma iniciativa inovadora que visa não apenas reduzir transtornos para a população, mas também melhorar a qualidade do efluente que chega às estações de tratamento, com impactos positivos para o meio ambiente e para a eficiência operacional da companhia.