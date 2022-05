Projeto qualifica e insere jovens no mercado de trabalho

Da redação

Para incentivar, qualificar e preparar esses jovens, a Soma Contabilidade, em parceria com o Anjos Grupo Soma”, lançou no último dia 12 de abril, o Programa Social de Formação Continuada Forma+. O Programa Social de Formação Continuada Forma+ é voltado para jovens talentos em busca do primeiro emprego e que aspiram ingressar na área contábil, fiscal e folha de pagamento.

O programa oferece formação continuada para jovens em situação de vulnerabilidade econômica. Além de ofertar o desenvolvimento técnico e comportamental, gratuitamente, ao fim do programa, os melhores colocados na turma, garantem uma vaga de emprego, na condição de Trainee, para a área de formação escolhida.

”Queremos que esses jovens tenham perspectivas, tenham realizações, que sejam motivados a conhecer um mundo totalmente diferente, o mundo do conhecimento, o mundo que vivemos no dia a dia e que nos traz tanta satisfação”, diz Ludmilla Guimarães, que é idealizadora do projeto Anjos e diretora financeira do Grupo Soma. “O projeto Forma+ tem o enfoque de formar cidadãos e profissionais, formar pessoas melhores para a sociedade e, sobretudo, dar a oportunidade para que se tornem pessoas bem sucedidas através do conhecimento”, complementa a coordenadora Luciana Nunes.

Dicas para ir bem no primeiro emprego

Aprenda tudo que puder: aproveite o primeiro emprego como uma porta de entrada para o mercado de trabalho; tenha postura profissional: embora você esteja ali para aprender, assuma uma postura mais ativa; construa relacionamentos: cuidar bem do seu networking também é um dos degraus para crescer profissionalmente; observe tudo: perceber o ambiente de trabalho e tentar se adaptar a ele é um requisito importante para construir uma boa imagem no primeiro emprego.

Tome cuidado com sua postura: mesmo que você tenha uma formação de primeira linha e fala três idiomas fluentemente, parecer arrogante só vai prejudicar a imagem que você começa a construir no primeiro emprego; saiba receber feedback: rebater o que está sendo falado é um grande erro. Feedback é para escutar e compreender. Contestar ou se justificar são verbos que não combinam com a ocasião; aprenda a pedir ajuda: desde o seu primeiro emprego é importante que você saiba pedir ajuda sempre que for necessário.

Tenha uma referência: para formar uma ideia mais clara de onde você quer chegar e que tipo de profissional quer ser, tenha algumas pessoas como modelo profissional. Alguém a quem você possa admirar e, se possível, conversar sobre a carreira. Enfim, investir em você para alcançar lugares de destaque no mercado de trabalho vale a pena. Então, não perca a oportunidade de se qualificar e ter a chance de ingressar no primeiro emprego por meio do Programa Social de Formação Continuada Forma+. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato pelo número: (62) 99610-8160.