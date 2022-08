PSD lança Vilmar Rocha ao Senado e PP oficializa apoio à reeleição de Caiado

Em convenção realizada na manhã de sexta-feira, 5, em Goiânia, o Partido Social Democrático (PSD) celebrou o apoio da legenda à reeleição do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) e lançou o presidente da legenda em Goiás, o ex-deputado Vilmar Rocha, ao Senado Federal. O partido também definiu os candidatos que concorrerão nas eleições proporcionais de outubro próximo. Uma das apostas do PSD para a Câmara Federal é Ismael Alexandrino, ex-secretário de Saúde da gestão Caiado.

O Progressistas (PP) oficializou apoio à reeleição do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) em sua convenção, além de lançar 37 candidatos à Assembleia Legislativa e 17 para a Câmara Federal nas eleições de outubro.

Mais de 10 mil pessoas participaram da convenção do União Brasil (UB) que oficializou o nome do governador Ronaldo Caiado (UB) e do ex-deputado federal Daniel Vilela (MDB) como candidatos aos cargos de governador e vice, respectivamente, nas eleições de outubro. A coligação governista reúne MDB, PTB, PRTB, Avante, PDT, PSC, PSD, Solidariedade, Podemos e Progressistas.