Quadrilha “Uai São João” emociona com espetáculo sobre Leandro e Leonardo

A quadrilha junina goiana “Uai São João” está encantando o público com o espetáculo “Leandro e Leonardo: Uma Trajetória Sertaneja”, que narra a história dos famosos irmãos da música sertaneja. A apresentação já passou por diversos eventos e estará no concurso Goiás Junino, no Ginásio Rio Vermelho, em 29 de junho, com entrada franca.

A narrativa retrata a jornada de Luiz José da Costa e Emival Eterno, desde os tempos em que trabalhavam na plantação de tomate em Goianápolis até o sucesso nacional. O espetáculo conta com personagens como Leonardo, Leandro, a musa inspiradora das músicas, o rei e a rainha do rodeio e do tomate.

“Como goianos, não poderíamos deixar de apresentar essa história”, diz o diretor Geordano. A Associação de Cultura e Dança Quadrilha Uai São João, responsável pelo grupo, busca promover o movimento junino e perpetuar a tradição da quadrilha goiana.

Com o nome “Uai São João”, a quadrilha valoriza as raízes goianas e mostra que a festa junina não é exclusiva do Nordeste. O grupo já conquistou títulos importantes, como o vice-campeonato regional e a 5ª posição no “Arraia Brasil”. Com um público fiel, a Uai São João leva a cultura goiana para todo o país, fortalecendo as tradições folclóricas brasileiras.