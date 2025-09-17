Quarta-feira tem possibilidade de pancadas de chuvas em todo o estado

A frente fria que provocou chuvas em várias regiões de Goiás começa a perder intensidade, mas a quarta-feira terá possibilidade de pancadas de chuvas em áreas isoladas e de curta duração, que poderão chegar acompanhadas de rajadas de vento, raios e, eventualmente, até de granizo. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

Na tarde desta terça-feira, choveu em bairros isolados de Goiânia, Aparecida de Goiânia e outros municípios vizinhos. A possibilidade de ocorrência de chuvas hoje é de 60% em todas as regiões do estado, mostra o Cimehgo.

Mesmo com a possibilidade de mais chuvas, haverá calor intenso. A população do estado convive com o paradoxo de alerta para a baixa umidade relativa do ar e também para tempestades em 37 dos 246 municípios goianos. Ontem, o Corpo de Bombeiros divulgou alerta e informou estar de prontidão para socorrer eventuais casos decorrentes de tempestades. A Equatorial também informou ocorrências de chuvas em mais de 60 cidades.

Goiânia terá uma quarta-feira de sol, com possibilidade de chuvas em áreas isoladas. A temperatura vai variar de 20 a 36 graus e a umidade relativa do ar, de 18% a 60%. O nascer do sol será às 6h10 e o pôr do sol, às 18h12.

As temperaturas permanecerão elevadas. Nesta segunda-feira, o calor pode chegar a 39 graus na Região Oeste, 38 graus no Norte e 37 graus nas regiões Leste e Central e 36 graus nas regiões Sudoeste e Sul. Nos horários mais críticos, a umidade relativa do ar ficará abaixo de 20%, o que é considerado nível de alerta.

Veja os municípios onde há risco potencial de tempestades, segundo o Cimehgo:

Acreúna, Água Limpa, Anhanguera, Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Cachoeira Alta, Cachoeira Dourada, Caldas Novas, Castelândia, Corumbaíba, Cumari, Edealina, Goiandira, Gouvelândia, Inaciolândia, Indiara, Ipameri, Itumbiara, Jandaia, Lagoa Santa, Marzagão, Maurilândia, Nova Aurora, Palmelo, Palminópolis, Panamá, Paranaiguara, Paraúna, Pires Do Rio, Quirinópolis, Rio Quente, Santa Cruz de Goiás, São Miguel do Passa Quatro, São Simão, Turvelândia, Urutaí, Vicentinópolis.

