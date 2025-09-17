search
Cidades

Quarta-feira tem possibilidade de pancadas de chuvas em todo o estado


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 17/09/2025 - 06:06

Quarta-feira terá possibilidade de pancadas de chuvas em Goiás

A frente fria que provocou chuvas em várias regiões de Goiás começa a perder intensidade, mas a quarta-feira terá possibilidade de pancadas de chuvas em áreas isoladas e de curta duração, que poderão chegar acompanhadas de rajadas de vento, raios e, eventualmente, até de granizo. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

Na tarde desta terça-feira, choveu em bairros isolados de Goiânia, Aparecida de Goiânia e outros municípios vizinhos. A possibilidade de ocorrência de chuvas hoje é de 60% em todas as regiões do estado, mostra o Cimehgo.

Mesmo com a possibilidade de mais chuvas, haverá calor intenso. A população do estado convive com o paradoxo de alerta para a baixa umidade relativa do ar e também para tempestades em 37 dos 246 municípios goianos. Ontem, o Corpo de Bombeiros divulgou alerta e informou estar de prontidão para socorrer eventuais casos decorrentes de tempestades. A Equatorial também informou ocorrências de chuvas em mais de 60 cidades.

Goiânia terá uma quarta-feira de sol, com possibilidade de chuvas em áreas isoladas. A temperatura vai variar de 20 a 36 graus e a umidade relativa do ar, de 18% a 60%. O nascer do sol será às 6h10 e o pôr do sol, às 18h12.

As temperaturas permanecerão elevadas. Nesta segunda-feira, o calor pode chegar a 39 graus na Região Oeste, 38 graus no Norte e 37 graus nas regiões Leste e Central e 36 graus nas regiões Sudoeste e Sul. Nos horários mais críticos, a umidade relativa do ar ficará abaixo de 20%, o que é considerado nível de alerta.

Veja os municípios onde há risco potencial de tempestades, segundo o Cimehgo:

Acreúna, Água Limpa, Anhanguera, Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Cachoeira Alta, Cachoeira Dourada, Caldas Novas, Castelândia, Corumbaíba, Cumari, Edealina, Goiandira, Gouvelândia, Inaciolândia, Indiara, Ipameri, Itumbiara, Jandaia, Lagoa Santa, Marzagão, Maurilândia, Nova Aurora, Palmelo, Palminópolis, Panamá, Paranaiguara, Paraúna, Pires Do Rio, Quirinópolis, Rio Quente, Santa Cruz de Goiás, São Miguel do Passa Quatro, São Simão, Turvelândia, Urutaí, Vicentinópolis.

Gustavo Mendanha descarta ser vice e confirma foco no Senado pelo PSD

 

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

As diligências foram realizadas em Goiânia, Trindade, Goianira, Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro
Cidades

Polícia de Goiás deflagra 3ª fase da Operação Boleto Fantasma

17/09/2025
casal fogo prisão
Cidades

PM prende casal que ateou fogo em vegetação no setor Vera Cruz, em Goiânia

16/09/2025
Prefeitura de Goiânia lança página para solicitações de limpeza e zeladoria urbana
Cidades

Prefeitura de Goiânia lança página para solicitações de limpeza e zeladoria urbana

16/09/2025
Primeiras chuvas devem atingir mais de 60 cidades goianas após seca prolongada
Cidades

Primeiras chuvas devem atingir mais de 60 cidades goianas após seca prolongada

16/09/2025
trânsito Goiânia
Cidades

Inovações no trânsito de Goiânia são reconhecidas em fórum nacional de mobilidade

16/09/2025
Vereadores expõem divisões internas nos partidos durante debate sobre os 100 dias de Mabel
Poder

Prefeito afirma que indicada ao Comitê de Gastos atua como empregada, não como sócia

17/09/2025
As diligências foram realizadas em Goiânia, Trindade, Goianira, Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro
Cidades

Polícia de Goiás deflagra 3ª fase da Operação Boleto Fantasma

17/09/2025
Quarta-feira tem possibilidade de pancadas de chuvas em todo o estado
Cidades

Quarta-feira tem possibilidade de pancadas de chuvas em todo o estado

17/09/2025
casal fogo prisão
Cidades

PM prende casal que ateou fogo em vegetação no setor Vera Cruz, em Goiânia

16/09/2025
Pesquisa