Queda de helicóptero no entorno do Distrito Federal deixa três feridos

Segundo o Corpo de Bombeiros que atendeu as vítimas, o acidente se deu por volta de 11h15 desta quinta-feira, 27, na região do município de Água Fria de Goiás. As primeiras informações diziam que um helicóptero havia caído na lagoa Jacoba e que havia três vítimas. Ao chegar no local, o bombeiros encontraram apenas duas vítimas, porque a primeira foi transportada por fazendeiros da região para o Hospital Municipal de Água Fria.

Os bombeiros atenderam uma segunda vítima, que estava consciente, e também foi transportada via ambulância para o Hospital Municipal de Água Fria, e já a terceira vítima, que se tratava do piloto, estava em estado mais grave, foi transportada com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para o Hospital de Base em Brasília.

Em nota, Grupo R@, do empresário Ricardo Emediato, sócio fundador do grupo, se manifestou, afirmado que Ricardo Emediato “sofreu um acidente no inicio da tarde desta quinta-feira, 27. Rick estava a bordo de um helicóptero particular que caiu na altura do município de Água Fria, em Goiás, quando se deslocava de Brasília para Alto Paraíso. Junto a ele estavam o também empresário Lucas Batista e o piloto da aeronave Ayrton Vargas. Rick passa e bem e todos estão recebendo atendimento médico. A R2 informa que está acompanhando o fato de perto e roga para o pronto e rápido reestabelecimento de todos os envolvidos no acidente. O Grupo R2 agradece a todos que participaram do resgate”.