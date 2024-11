Quem são os alvos da operação que planejava matar Lula, Alckmin e Moraes em Goiás

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (19) o tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo e realizou busca e apreensão contra o capitão Lucas Guerellus, ambos do Exército Brasileiro. A operação “Contragolpe” investiga uma organização criminosa que teria planejado um golpe de Estado e os assassinatos do presidente Lula (PT), do vice Geraldo Alckmin (PSDB) e do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O objetivo seria impedir a posse do governo eleito em 2022 e limitar o funcionamento do Poder Judiciário.

Segundo a PF, os envolvidos utilizaram conhecimentos técnico-militares para coordenar e executar ações ilícitas entre novembro e dezembro de 2022. Rodrigo Azevedo, preso durante a operação, possui extenso currículo acadêmico em defesa e terrorismo internacional. Já Lucas Guerellus, alvo de mandato de busca e apreensão, ingressou no Exército em 2007 e ocupou cargos de liderança em Goiás. A investigação aponta a ligação entre os suspeitos e planos detalhados para desestabilizar as instituições democráticas.

A operação mobilizou uma força-tarefa que inclui especialistas em inteligência e segurança. A PF destacou que o grupo de agilidade de forma organizada e tinha como base o elevado conhecimento estratégico de seus membros. Documentos e equipamentos apreendidos estão sendo analisados ​​para identificar outras partes envolvidas.

O caso expõe a gravidade da tentativa de interferência no processo democrático brasileiro. Para a PF, o combate a esse tipo de ameaça exige ações rápidas e eficazes. Conforme as investigações seguem em curso, e os envolvidos podem responder por crimes contra a segurança nacional e organização criminosa.