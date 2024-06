Quintal do Jajá: samba raiz com Danilo Carvalho e Pedro Jordão

Os cantores Danilo Carvalho e Pedro Jordão serão as atrações deste domingo (23) no Quintal do Jajá. A partir das 13h30, eles farão um show de samba raiz e partido-alto, com músicas autorais, incluindo canções que foram gravadas pelos dois juntos e outras inéditas. Os cantores também vão interpretar sucessos de nomes como Paulinho da Viola, Cartola, Beth Carvalho, Fundo de Quintal, Jorge Aragão, Candeia, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Nei Lopes e Almir Guineto.

Além de cantar, Danilo Carvalho vai tocar cavaco e Pedro Jordão vai comandar o violão na apresentação de domingo. Os músicos Brenner Pereira (pandeiro e caixa) e William Ferreira (tantã e surdo) também subirão ao palco para o show. Com 16 anos de carreira, Danilo Carvalho é um dos destaques da nova geração de sambistas goianos. O cantor, cavaquinhista e compositor cursa Cavaquinho e Música no Instituto Gustav Ritter.

Ele já fez parte de vários grupos de samba, incluindo Clube do Samba, Linha de Frente, Samba Matuto, Curty Som, Identidade Art e Caciques Goiânia. Também já integrou as bandas de acompanhamento dos cantores Grace Carvalho, Maíra Lemos, Fernando Boi, Mara Cristina, Grace Venturini, Brasil de Moraes, Rosa Ferraz, Adilson Bispo, Bebel Roriz e Mário Brother. Além disso, Danilo Carvalho coleciona participações especiais em shows dos grupos Brasil In Trio, Bogotta e Heróis de Botequim.

O músico possui um CD de sambas autorais, que foi gravado no Rio de Janeiro, em 2018, com direção de Wanderson Martins e composições em parceria com João Martins e Agnaldo Basílio. Danilo Carvalho já se apresentou em eventos como Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA) e Festival de Inverno de Pirenópolis, além de ter feito a abertura do show do Fundo de Quintal.

Também com 16 anos de carreira, Pedro Jordão é cantor, violonista, compositor, cavaquinhista, professor e arranjador. Formado em Licenciatura em Música pelo Instituto Federal de Goiás (IFG), ele trabalha ao lado de artistas do cenário do samba, do choro e da MPB, já tendo se apresentado com Tião Carvalho, Aquiles Moraes, João Cavalcanti e Luciana Clímaco. Pedro Jordão possui sua carreira solo como instrumentista e cantor e também faz parte dos grupos Samba Matuto, Diabo a Quatro e Trio Jambu.

Com esses trabalhos, ele já fez shows no Rio de Janeiro e no Paraná e subiu ao palco de festivais de destaque, como FICA e Canto da Primavera. O músico é ainda um dos idealizadores do projeto “Samba do + 1” e do projeto de extensão “Grupo de Choro do IFG”, desenvolvidos com o intuito de fomentar e preservar a cultura popular em Goiânia. Pedro Jordão foi também arranjador e produtor do EP “Grito”, gravado pela banda Baú Novo em 2015, além de ter feito os arranjos e gravado os violões para duas canções do cantor Fernando Boi.

Variedade

Enquanto curte o show de Danilo Carvalho e Pedro Jordão, o público pode pedir bebidas, feijoada tradicional completa e petiscos variados para saborear. A lista de bebidas traz drinks, cervejas, doses de whisky, tequilas, vinhos, refrigerantes, sodas italianas, sucos e água. O cardápio de tira-gostos também conta com uma grande variedade de opções, entre elas tábua de frios, almôndegas suínas com mandioca cozida, filé de tilápia empanado e panceta artesanal defumada.

Carro-chefe do estabelecimento, a feijoada leva feijão preto, costelinha de porco, linguiças calabresa grossa e fina, pernil de porco, bacon, carne de sol bovina, pé de porco e rabo de porco. Seus acompanhamentos são arroz, torresmo, couve, farofa e laranja. Os petiscos podem ser pedidos apenas para consumo no próprio espaço cultural e gastronômico, enquanto a feijoada completa é disponibilizada tanto para consumo no local quanto por delivery e take away, sendo que esses dois últimos serviços funcionam das 11h30 às 15h30, aos domingos.

Os pedidos de delivery são recebidos pelo iFood e os de take away podem ser feitos com retirada imediata, no Quintal do Jajá, ou de maneira antecipada, por meio do telefone (62) 98484-7100. Esse número também pode ser acionado por quem deseja saber mais informações, tirar dúvidas ou reservar mesas. A casa funcionará das 12 às 18 horas no domingo, com entrada no valor de R$ 15 por pessoa. O estabelecimento fica na Rua 15 nº 538, no Setor Central, em frente à Praça Dr. Carlos de Freitas, em Goiânia.

Serviço

Show de samba raiz e partido-alto com Danilo Carvalho e Pedro Jordão

Data: 23 de junho (domingo)

Horário de abertura da casa: 12 horas

Horário da apresentação: 13h30

Local: Quintal do Jajá (Rua 15, nº 538 – Setor Central)

Contato: (62) 98484-7100

Entrada: R$ 15

A casa terá feijoada tradicional completa e petiscos nesse dia