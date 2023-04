Região da 44: Retomada pesquisa demandas de comerciantes

A Secretaria da Retomada realizou uma busca ativa na Região da 44 por meio de sondagem das principais demandas dos lojistas no maior polo de moda de Goiânia. A proposta é facilitar o acesso de micro e pequenos empreendedores a serviços e linhas de crédito do Governo de Goiás.

Os dados compilados serão usados para encaminhamento aos cursos de capacitação profissional dos Colégios Tecnológicos (Cotecs), financiamentos via Goiás Fomento, consultoria em gestão por meio do Sebrae, entre outras ações.

Região da 44

Nesta semana, a equipe da Retomada foi a campo na Região da 44, onde foi aplicado um questionário para mapear todo o negócio e as necessidades do comerciante. Uma das ações que deve gerar um reflexo imediato na lucratividade do lojista é a possibilidade de uso da máquina Audaces de Hidrolândia.

“Por meio do Goiás Social, um programa do Gabinete de Políticas Sociais (GPS) coordenado pela primeira-dama Gracinha Caiado, o Governo de Goiás adquiriu 10 máquinas Audaces de corte automático, para incentivar a confecção em cidades com maior população vulnerável. Uma dessas máquinas está em Hidrolândia e nós estamos abrindo a possibilidade de uso para os comerciantes da 44”, explica César Moura, secretário da Retomada.

Direcionando o corte dos tecidos para a máquina automática, a confecção libera os funcionários que faziam esse trabalho para a venda ou serviço administrativo, aumenta a produção e ainda reduz o desperdício. A qualidade também tende a aumentar, já que a máquina tem um corte preciso.

Cursos

São vários os cursos oferecidos pelos Colégios Tecnológicos do Governo de Goiás que podem atender os lojistas da Região da 44, entre eles: Vendas, Mídias Sociais, Excel Básico, Corte e Costura, Modelagem. Se a dificuldade estiver na gestão do negócio, o empreendedor será encaminhado para uma consultoria por meio do Sebrae.

A sondagem com os comerciantes da 44 teve início na semana passada e até agora identificou maior demanda para cursos de Vendas e Mídias Sociais. O uso da máquina Audaces está sendo estimulado entre as micro e pequenas confecções, segmento que ainda não conhece o equipamento e os benefícios que ele gera ao negócio.