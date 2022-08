Região de Campinas receberá galeria de arte a céu aberto

As incorporadoras Louly Caixe, Três Incorporadora e Trinus Co em parceria com o Shopping Cerrado, promovem no próximo sábado no próximo sábado, 20, um evento cultural que promete transformar a região de Campinas na Wynwood goianiense, famoso bairro da cidade de Miami pelas suas galerias de arte a céu aberto. O local escolhido são as futuras instalações do empreendimento da incorporadora, o Gallery Residence.

Com início às 10 horas da manhã, o evento contará com 15 artistas de diferentes estados, além de food trucks, djs e recreação para crianças. E a partir das 16 horas da tarde o evento tomará conta da entrada principal do shopping com desfile da loja LSD, banda do proprietário da loja e carro de cervejas artesanais Colombina.